Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Lowie is gefrustreerd en Karin krijgt de steun van Waldek. Peter heeft een belangrijke vraag, het wordt Britney allemaal teveel en Rosa helpt Thilly. Adam heeft een keuze gemaakt, Lyn wordt voor voldongen feiten gesteld en het zweet breekt Robin uit. Peter vraag Christine een gunst. Anna vindt Emma naïef en Judith probeert Tim milder te stemmen.

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 5810

Karin kan op de steun van Waldek rekenen. De frustraties groeien Lowie boven het hoofd. Adil passeert bij Peter op kantoor. De paniek bij Britney is groot als ze slecht nieuws verneemt. Therese is razend op haar broer.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 5811

Peter stelt Lowie een belangrijke vraag. Eddy denkt na over een nieuwe business. Judith ontdekt wat Robin van plan is nadat hij goede raad kreeg van Marianne. Sunny meldt zich ziek op het werk. Niels zet Adam voor een ultieme keuze. Een leuke uitnodiging valt in de schoot van Peter.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 5812

Het wordt Britney allemaal even te veel, gelukkig vindt ze een luisterend oor bij Karin. Christine verneemt een leuk nieuwtje waar ze toch zo haar bedenkingen bij heeft. Rosa helpt Thilly. Tim kan zijn ergernis rond zijn collega niet langer verbergen. Adam heeft zijn keuze gemaakt.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 5813

Lyn wordt voor voldongen feiten gesteld. Sunny neemt een belangrijke beslissing. Lowie krijgt een verrassend telefoontje. De ongerustheid van Dieter maakt dat hij Nancy een nogal rare vraag stelt. Het zweet breekt Robin uit als hij naar de meisjes van de voetbalclub stapt.



Vrijdag 7 maart 2025 - aflevering 5814

Peter vraagt Christine om een gunst, maar of ze die zal inwilligen, blijft de vraag. Anna vindt dat Emma naïef is geweest. Niels en Lowie zijn hard voor Adam. Therese doet een iets minder fijne ontdekking. Judith probeert Tim milder te stemmen tegenover haar zus.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!