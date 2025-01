Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Thuis op tv

Judith krijgt het hard te verduren. De focus van Britney vervaagt na een bezoekje van Karin. Femke mist haar zoon. Lowie geeft Peter inkijk in zijn plannen. Simonne en Tim slaan de handen in elkaar.

Stefaan is nog laat aan het werk op school, waardoor hij in de problemen komt. Thilly is gedreven maar dit speelt in haar nadeel. Voor Marianne start er een drukke dag. Simonne straalt sinds lange tijd. Femke lucht haar hart bij Rosa.