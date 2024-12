Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Britney is van slag, Rosa heeft een besluit genomen en Dieter is getuige van een akkefietje. Rosa zoekt Lyn op, Cédric heeft een duidelijke vraag. Femke heeft concrete plannen, Therese heeft minder fijn nieuws en Sunny heeft geld nodig. Tim wil Sam bedanken, Robin krijgt zijn rapport en Lyn neemt een drastische beslissing.

Maandag 16 december 2024 - aflevering 5755

Britney is helemaal van slag. Cédric zit met de discussie met Emma in zijn maag al laat hij dat niet altijd blijken. Tom lucht zijn hart bij Peter. Er komt speciaal bezoek in de Withoeve. Sam confronteert Lyn. Rosa heeft een besluit genomen.



Dinsdag 17 december 2024 - aflevering 5756

Dieter is getuige van een akkefietje. Eddy maakt zich zorgen over zijn dochter. Sunny helpt Femke om stappen in de juiste richting te zetten. Rosa zoekt Lyn op. Cédric heeft een duidelijke vraag voor Emma.



Woensdag 18 december 2024 - aflevering 5757

De plannen van Frank beginnen concrete vormen aan te nemen. Therese heeft minder fijn nieuws voor Sunny, terwijl Eddy net goed nieuws verneemt. Tom steunt Judith onvoorwaardelijk. Rosa vindt dat Tim actie moet ondernemen.



Donderdag 19 december 2024 - aflevering 5758

Sunny heeft geld nodig. Christine verneemt meer nieuws over de zaak tegen Philippe. Simonne is slechtgezind op Rosa. Het wordt een ongemakkelijke avond voor Tim met een onverwacht einde. Emma krijgt het moeilijk. Er gebeurt iets heel onvoorziens na de training van het zaalvoetbal.



Vrijdag 20 december 2024 - aflevering aflevering 5759

Tim wil Sam bedanken. Na een telefoontje met Peter ventileert Femke tegen Judith. Robin krijgt zijn rapport en daarnaast moet hij ook net vandaag voor de jeugdrechter verschijnen. Lyn neemt een drastische beslissing.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!