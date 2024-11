Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dieter vliegt uit tegen Britney en Viv kijkt somber naar de toekomst. In de rechtbank wordt een harde strijd uitgevochten. Femke en Sunny vieren, Frank broedt op plannen en Eddy raakt op de dool. Tim weet niet meer wat hij moet doen. Waldek merkt op dat het niet meer vlot loopt op het werk.

Maandag 11 november 2024 - aflevering 5730

Dieter vliegt uit tegen Nancy's dochter. Later excuseert Nancy zich bij Britney. Robin scoort een contract, tot ongenoegen van Waldek. Sunny zorgt voor afleiding. Een spelletje Twister zorgt voor spanning. Een aanbod in Saint-Tropez wacht.



Dinsdag 12 november 2024 - aflevering 5731

Viv kijkt somber naar de toekomst, maar Adam probeert haar op te peppen. De poppen gaan aan het dansen in het ziekenhuis. Nancy loopt verloren. Karin gelooft in het succes van de social media van Feniks, Waldek minder. Een harde strijd wordt uitgevochten in de rechtbank.



Woensdag 13 november 2024 - aflevering 5732

Femke en Sunny hebben iets te vieren. Christine kreeg nogal wat bagger over haar heen. Simonne vertelt Frank over haar plannen, Frank broedt zelf op andere plannen. Eddy geraakt op de dool en zoekt zijn toevlucht in Bar Madam.



Donderdag 14 november 2024 - aflevering 5733

De Withoeve krijgt te maken met ontevreden klanten door geluidsoverlast. Femke overslaapt zich. Karin ziet het eerste social mediafilmpje van Feniks en vindt het briljante marketing. Judith krijgt goed nieuws. Een bezorgde Tim weet niet wat hij moet doen. Weer slecht nieuws voor Viv.



Vrijdag 15 november 2024 - aflevering aflevering 5734

Adil licht Christine in over zijn plannen. Emma springt in voor Lyn in Bar Madam. Eddy moet Britney overtuigen. Peter krijgt genoeg van Femkes manier van doen. Waldek merkt op dat het de laatste tijd niet bepaald op wieltjes loopt op het werk.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

