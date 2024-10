Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Lyn en Adil komen brunchen bij Sam en Femke zint op wraak. Viv ontvangt een onaangename brief, Eddy maakt een bucketlist, bij Lowie komt het tot een kletterende ruzie. Tom steekt Karin de loef af en Adil stelt zich vragen. Robin maakt het weer eens bont, Judith brengt goed nieuws. Therese en Sunny moedigen elkaar aan.

Maandag 28 oktober 2024 - aflevering 5720

Sam nodigt Lyn en Adil uit voor een brunch. Robin hangt het uit en heeft een afspraak met zijn begeleider. Christine vindt het moeilijk om haar hoofd stil te zetten. Femke zint op wraak en bezorgt Karin een uitdaging. Viv ontvangt een onaangename brief.



Dinsdag 29 oktober 2024 - aflevering 5721

Femke en Sunny praten eens goed met elkaar. Lyn stookt Viv op. Eddy maakt een bucketlist en Cédric biedt al dadelijk een activiteit aan om op deze lijst te zetten. Ook voor Emma heeft hij een uitdaging, ze past maar beter op, want Cédric is competitief. Een bezoek bij Lowie eindigt in kletterende ruzie.



Woensdag 30 oktober 2024 - aflevering 5722

Tom triomfeert, in tegenstelling tot Karin, zij voelt zich gefaald. Toch gaat Femke voor de strategie van Karin. Lyn koopt een onverwacht cadeautje voor Hannah. Adil had dit ook niet zien aankomen en stelt zich toch enkele vragen.

Donderdag 31 oktober 2024 - aflevering 5723

Sam en Tim praten hun dispuut uit. Simonne vindt dat Sam geduld moet hebben. Robin maakt het bont met enkele vrienden. Een verlaten wijnbar heeft nog twee gasten die het gezellig maken. Eddy scoort een match die zijn hart sneller doet slaan.



Vrijdag 1 november 2024 - aflevering aflevering 5724

Judith brengt goed nieuws dat te danken is aan Tom. Toch zit Tom nog met zorgen. Frank spreekt Tim aan. Emma luistert naar Viv die haar iets op te biechten heeft. Eddy beslist dat het tijd is om werk te maken van zijn bucketlist. Therese en Sunny moedigen elkaar aan.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!