Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Sunny is trots en Nancy is blij voor Femke. Tom windt zich op over Robin, Silke start met sollicteren en Sam breekt. Femke en Christine komen lijnrecht tegenover elkaar. CÚdric worstelt met zijn gevoelens, Adil wil Lyn trakteren op een etentje en Thilly trakteert Frank en Eddy. Niels vrolijkt Silke op.

Maandag 14 oktober 2024 - aflevering 5710

Een trotse Sunny komt met nieuws bij Therese. Cédric doet een voorstel aan Anna. Robin vertelt Tom wat hij wil doen met zijn leven. Femke heeft een date, Nancy is blij voor haar. Silke start een zoektocht naar een nieuwe job die broodnodig is.



Dinsdag 15 oktober 2024 - aflevering 5711

Tom windt zich op over Robin. Lyn brengt Sam een bezoekje. Nancy’s nieuwsgierigheid komt nogmaals naar boven. Silke start met solliciteren, met succes. Toch blijft ze twijfelen. Zal Tom een echte yogi worden? Rami trekt verkeerde conclusies. Sam breekt.

Woensdag 16 oktober 2024 - aflevering 5712

Emma probeert Cédric gerust te stellen. Jaan is bij een wildvreemde, wat leidt tot paniek bij Christine. Nancy helpt Rami, die autopech heeft. Tamara en Dries kijken naar de toekomst. Femke en Christine komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Donderdag 17 oktober 2024 - aflevering 5713

Femke reageert zich af op Nancy. Karin hoort hilarisch nieuws van Waldek. Cédric worstelt met zijn gevoelens. Adil voelt zich gehoord door Lyn en wil haar trakteren op een etentje. Tom zijn dreigementen maken weinig indruk op Robin. Nancy neemt Waldek in vertrouwen.

Vrijdag 18 oktober - 2024 - aflevering aflevering 5714

Een gesprek dat Nancy voert, draait anders uit dan verwacht. Ontspannen blijkt moeilijker dan gedacht voor Tom. Emma vertelt over de voordelen van teamsport. Thilly trakteert Frank en Eddy. Silke twijfelt aan haar relatie, maar Niels vrolijkt haar op.