Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Eddy vraagt een gunst aan Frank en Sam krijgt slecht nieuws. Tim ontploft, Nancy is in een creatieve bui. Het lijkt beter te gaan met Therese, Niels plaagt Cédric en Sam en Tim maken weer ruzie. De emmer van Femke loopt over, paniek slaat toe in de Withoeve.