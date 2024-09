Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 23 september 2024 - aflevering 5695

Tim is niet te genieten. Sunny krijgt slecht nieuws. Eddy zoekt afleiding bij Frank, die zich van zijn meest exotische kant laat zien. De pluk komt eraan, dus is het tijd om helpende handen te verzamelen. Therese is kwaad. Tom voelt dat hij genegeerd wordt.



Dinsdag 24 september 2024 - aflevering 5696

Tijdens de praktijkles heerst er tumult. Christine moet even kunnen ventileren bij Peter na een eerdere aanvaring. Yasmine heeft een belangrijke dag voor de boeg. Adil scoort een date. Frank en Simonne zorgen voor een gezellige avond bij Sam en Tim, maar niet iedereen kan ervan genieten.



Woensdag 25 september 2024 - aflevering 5697

Simonne spreekt haar dankbaarheid uit naar Frank. Sam doet haar best om de gemoederen te bedaren tussen haar en Tim. Sunny krijgt goed nieuws. Silke zit in met Lowie. Tom voelt zich gekwetst na zijn uitje met Judith. Therese gaat door een moeilijke periode.

Donderdag 26 september 2024 - aflevering 5698

De wijnbar beleeft drukke dagen en Femke heeft moeite om alles draaiende te houden. Een sms’je naar Yasmine doet haar dromen. Sunny krijgt maar moeilijk hoogte van Therese. Hij probeert zijn gedachten te verzetten in Bar Madam. Christine gaat de confrontatie aan.



Vrijdag 27 september - 2024 - aflevering aflevering 5699

Niet beschikbaar.

