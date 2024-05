Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Er zijn grootse plannen voor de verjaardag van Britney. Niels gooit zijn charmes in de strijd en Thilly merkt spanning tussen Sunny en Sam. Femke is het beu en neemt een beslissing. Karin zint op wraak, Judith doet Cédric een aanlokkelijk voorstel en Eddy is ongerust. Emma heeft goed nieuws voor Viv. Tom neemt voorzorgsmaatregelen, Viv zoekt weer toenadering tot Lowie. Marianne en Tom zijn het oneens.

Maandag 27 mei 2024 - aflevering 5666

Zowel Abel als Nancy hebben grootste plannen voor Britney’s 18e verjaardag. Femke voelt zich triest en gefrustreerd. Dries doet Tamara een voorstel. Niels wil zijn zus helpen en gooit al zijn charmes in de strijd. Rosa brengt Eddy een bezoekje.



Dinsdag 28 mei 2024 - aflevering 5667

Marianne en Nancy proberen te genieten van een paar dagen weg. Thilly merkt enige spanning op tussen Sunny en Sam. De gemoederen tussen Lowie en Frank lopen hoog op. Voor Femke is de emmer overvol; ze neemt een beslissing.

Woensdag 29 mei 2024 - aflevering 5668

Karin zint op wraak. Het komt tot een ruzie tussen Christine en Femke, waarbij Tim probeert te bemiddelen. Judith doet Cédric een aanlokkelijk voorstel. Eddy is ongerust over zijn maat. Tom besluit zelf voorzorgsmaatregelen te treffen tegen de bedreigingen aan zijn adres. Donderdag 30 mei 2024 - aflevering 5669

Eddy zoekt contact met Femke. Emma brengt Viv goed nieuws. Peter weerlegt de conclusies van Christine. Adil komt voor een verrassing te staan. Britney krijgt haar eerste verjaardagscadeau. Marianne en Tom zijn het niet eens.

Vrijdag 31 mei 2024 - aflevering 5670

Viv zoekt opnieuw toenadering tot Lowie. Simonne doet een vreemde ontdekking en wil er het fijne van weten. Robin begaat een grote fout. De teleurstelling van Nancy is groot wanneer Britney haar mening zegt. Tom wordt nogmaals opgeroepen om naar huis te komen. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.