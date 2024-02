Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Emma is moe van haar eerste werkdag en Dieter is verontwaardigd. Het bezoek van Adil aan Christine loopt uit de hand, Marianne is in shock en in de Withoeve vindt een ongemakkelijk etentje plaats. Dries daagt Karin uit, Bob moet op controle in het ziekenhuis. Sam wil haar leven een andere richting geven. Bob klopt aan bij Tamara, Vince krijgt goed nieuws en Dries staat op ontploffen. Judith laat in haar kaarten kijken.

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 5596

De eerste werkdag van Emma hangt in haar lijf. Jaan heeft een nachtmerrie gehad. Tom valt binnen bij Karin. Christine verliest heel even de controle over zichzelf. Dieter is verontwaardigd over de laatste theorie van zijn vrouw.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 5597

Een bezoek van Adil bij Christine loopt helemaal uit de hand. Tamara heeft weinig oren naar het verhaal van Bob en dreigt zelfs om stappen te ondernemen. Marianne is in shock na het nieuws dat ze verneemt van Tom. In de Withoeve is een ongemakkelijk etentje aan de gang.

Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 5598

Tom heeft een afspraak met Lowie. Dries daagt Karin uit met een nogal interessante hoofdprijs. Nancy’s overdreven gedrag zorgt bijna voor problemen. Tamara krijgt bezoek van Christine. Bob moet op controle in het ziekenhuis. Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 5599

Femke vangt haar zusje op. Karin belt met een mysterieuze nieuwe potentiële klant. Sam wil haar leven een andere richting geven. Adil stort zijn hart uit bij Lowie, terwijl Bob bij Tamara aan de deur staat.

Vrijdag 23 februari 2024 - aflevering 5600

Vince krijgt goed nieuws, dat Eddy meteen wat tempert. Dries staat op ontploffen wanneer hij de laatste zet van Karin ontdekt. Judith is eerlijk en laat in haar kaarten kijken. Christine en Adil lijken eindelijk op een goed gesprek af te stevenen. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.