Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Christine is de ruzies moe en dat moet Bob ontgelden. Nancy ontvangt een speciaal bericht. Waldek heeft een voorgevoel en Karin krijgt een voordeel in de schoot. Valentijn verloopt niet voor iedereen positief. Bob telefoneert Christine, Emma heeft een nieuwe job en Silke maakt vreemde keuzes. Eddy is down, Britney ziet harde beelden. Het noodlot slaat toe.

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 5591

Christine is alle ruzie moe en vliegt uit tegen Bob. Ook Tamara ergert zich blauw aan hem. Dries doet een minder fijne ontdekking. Tim heeft romantische plannen voor Valentijn, maar hij krijgt Sam niet direct mee. Thilly zoekt Adil op. Nancy ontvangt een speciaal bericht.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 5592

Terwijl Nancy haar dochter goede raad geeft, krijgt ze er ook zelf van haar wederhelft. Viv wil de singles in de bloemetjes zetten met Valentijn. Waldek vermoedt dat Rosa weer iets voor hem voelt. Karin krijgt een voordeel in de schoot geworpen.

Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 5593

Het is Valentijn, maar die verloopt niet voor alle koppels zo positief, en Frank is het zelfs helemaal vergeten. Emma krijgt goed nieuws te horen. Christine komt met behulp van Thilly tot een heel belangrijk inzicht. Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 5594

Christine krijgt telefoon van Bob. Niels en Silke zijn gaan feesten en het liep voor de ene al wat vlotter dan voor de andere. Sam biecht Tim iets op. Emma wordt door haar mentor begeleid op de eerste dag van haar nieuwe job. Lowie probeert Tamara gerust te stellen in verband met Leo.

Vrijdag 16 februari 2024 - aflevering 5595

Silke maakt nogal vreemde keuzes. Britney wordt geconfronteerd met harde beelden. Eddy zit in zak en as. Rosa neemt de shift van Tamara over. Dries maakt zijn standpunt duidelijk tegenover Karin. Nancy en Rosa zijn zich aan het amuseren wanneer het noodlot toeslaat. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.