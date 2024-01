Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Tamara verliest zich in het werk en Tim en Dieter bijten zich vast in een nieuwe zaak. Thilly neemt het heft in eigen handen, er wordt een lugubere ontdekking gedaan. Silke en Niels willen beiden de aandacht van Cédric. Bij Feniks is het alle hens aan dek om de zaak te redden. Bob roept Lowie tot de orde. Vince heeft iets op te biechten.

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 5566

Tamara verliest zich helemaal in haar werk. Bob neemt Christine in vertrouwen. Tim en Dieter bijten zich vast in hun nieuwe zaak en hebben een eerste verdachte op het oog. Simonne verzet haar zinnen met Rosa.



Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 5567

Viv en Tamara staan verder van elkaar dan ooit tevoren. Thilly neemt het heft in eigen handen om haar zus te helpen. Karin besluit alle miserie achter zich te laten en zich eens goed te amuseren. Er wordt een lugubere ontdekking gedaan.

Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 5568

Bob uit zijn gevoelens bij Adil en Christine. Femke maakt zich zorgen over Feniks. De resultaten van het onderzoek maken dat er schot komt in de zaak bij Tim en Dieter. Silke en Niels wedijveren nog steeds voor de aandacht van Cédric. Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 5569

Viv en Tamara leven op gespannen voet. Bij Feniks moeten ze beginnen nadenken over een nieuwe strategie om hun zaak te redden. Britney wordt verrast in het ziekenhuis. Judith krijgt niet het gewenste resultaat van haar acties.

Vrijdag 12 januari 2024 - aflevering 5570

Tamara is een luisterend oor voor Dries, maar schrikt van wat hij te zeggen heeft. Cédric heeft enkel oog voor Silke, tot frustratie van Viv. Bob roept Lowie tot de orde; hoeveel mensen wil hij nog kwetsen? Christine komt in een hachelijke situatie terecht. Vince moet iets opbiechten.