Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Nancy wil niet liegen tegen haar dochter en Ilias wil genieten. Tom stelt orde op zaken bij Marianne, Dieter weet niet wat hij moet doen. Karin is haar streken nog niet verleerd. Peter krijgt een verrassend telefoontje, Rosa verjaart en de nakende opening van VITA Puur zorgt voor zenuwachtigheid. Vince is bezorgd, met Ilias gaat het de verkeerde kant uit en Waldek is kwaad op Femke.

Maandag 13 november 2023 - aflevering 5526

Nancy vindt het niet leuk om te moeten liegen tegen haar dochter. De twijfel slaat Tim om het hart. Tamara en Viv krijgen goed nieuws te horen. Ilias wil eindelijk nog eens genieten. Dries stoomt zijn cliënt klaar voor het nakende proces.



Dinsdag 14 november 2023 - aflevering 5527

Tom maakt een aantal dingen duidelijk aan Marianne. Rosa ontdekt waar Nancy mee in haar maag zit. Karin heeft moeite om de controle los te laten. Dieter krijgt tegengesteld advies en weet niet wat hij moet doen. Adil en Christine plannen een fijne namiddag samen.

Woensdag 15 november 2023 - aflevering 5528

Niels en Viv vangen een eenzame ziel op. Het wordt duidelijk dat Karin haar streken nog niet verloren is. Peter krijgt een verrassend telefoontje. Het uitje van Adil en Christine dreigt in het water te vallen. Donderdag 16 november 2023 - aflevering 5529

Rosa verjaart en Karin haalt daar haar voordeel uit. De opening van VITA Puur komt dichterbij en het belooft een race tegen de tijd te worden. Tom trekt voorbarige conclusies die nare gevolgen hebben. Vince verneemt minder fijn nieuws en is bezorgd.

Vrijdag 17 november 2023 - aflevering 5530

Het gaat steeds meer de verkeerde kant uit met Ilias. Waldek is kwaad op Femke. De opening van VITA Puur verloopt niet zonder incidenten en ondertussen krijgt Dieter ook slecht nieuws op het politiekantoor. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!