Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Angèle doet haar beklag en Judith schaamt zich. Karin is niet enthousiast over het plan van Femke. Christine countert een idee van Frank. Silke krijgt een verontrustende telefoon uit Italië. Rosa worstelt met haar gevoelens. Robin wil een deal sluiten, Thilly heeft moeilijke nachten en Adil heeft goede raad voor Lowie. Tegenover Christine is hij minder mild.

Maandag 18 september 2023 - aflevering 5486

Angèle doet haar beklag bij Rosa, terwijl Eddy probeert om zoveel mogelijk van thuis weg te zijn. De schaamte bij Judith is groot. Dirk wil een nieuwe bijeenkomst met de boekenclub organiseren, maar dat ligt moeilijk en hij besluit het anders aan te pakken.

Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 5487

Femke wil een wijnproeverij organiseren, maar Karin is niet enthousiast. Christine moet een idee van Frank de kop indrukken. Judith wil zich excuseren tegenover Dries. Angèle vangt een deel van een belangrijk telefoongesprek op en is helemaal in de wolken.

Woensdag 20 september 2023 - aflevering 5488

Viv springt binnen bij Lowie. Vicky heeft een belangrijke vraag voor Silke, maar die krijgt een verontrustend telefoontje uit Italië. Rosa worstelt met haar gevoelens. Christine is teleurgesteld over het engagement van de ouders van haar leerlingen. Donderdag 21 september 2023 - aflevering 5489

Christine doet water in haar wijn en zoekt Frank op. Robin wil een deal sluiten met zijn vader. Thilly haar nachtrust wordt constant onderbroken, maar Viv zorgt voor een oplossing. Dirk heeft een verrassing voor Rosa. Vrijdag 22 september 2023 - aflevering 5490

Adil raadt Lowie aan het allemaal wat meer los te laten. Rosa vraagt hetzelfde van Dirk. Nancy lucht haar hart bij haar dochter. Silke neemt afscheid. Tom doet een geste als afleidingsmanoeuvre. Christine krijgt de wind van voren van Adil en schrikt hiervan. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.