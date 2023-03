Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Bob doet Lowie een belofte en Ilias smeekt om hulp bij Frank. Vince lucht zijn hart, Marianne glundert en Nancy is bezorgd om haar dochter. Tamara wordt overmand door emoties. De uitspraak van de rechter zorgt voor gemengde gevoelens. Komt Sam opdagen op haar verjaardagsfeestje? Het is de grote dag voor Christine en Adil. Er zijn spanningen tussen Karin en Tom. Ilias mist Silke.

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 5396

Bob doet Lowie een belofte, terwijl Tamara hem verrast met een taartje. Christine is druk in de weer met haar huwelijk en zorgt tegelijk voor wat stress bij Viv. Judith passeert even bij Sam en Tim. Ilias smeekt Frank om hulp.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 5397

Robin krijgt goed nieuws. Angèle kan het niet laten om Waldek met zijn neus op de feiten te drukken. Vince lucht zijn hart bij Femke. Zihame wil met Britney naar een fuif gaan. Marianne heeft haar slag thuisgehaald en glundert helemaal.

Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 5398

Joren en Tim willen Sam verrassen met een feestje. Nancy uit haar bezorgdheid over haar dochter. Tom en Marianne komen tot een pijnlijk besef. De planning van de bouw van Judith en Dries loopt in het honderd. De emoties worden Tamara even te veel.

Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 5399

De uitspraak van de rechter zorgt voor verdeelde meningen. Tom krijgt wel een heel speciaal cadeau. Bob en Tamara vinden elkaar in hun bekommernissen. Het verjaardagsfeestje van Sam gaat van start zonder haar, zal ze nog komen opdagen?

Vrijdag 17 maart 2023 - aflevering 5400

Het is de grote dag voor Christine en Adil en die zal niemand onberoerd laten. Zullen de spanningen tussen Karin en Tom roet in het eten gooien van de plannen van Marianne? Tamara weet niet goed wat ze moet denken van Lowie. Ilias mist Silke enorm.

