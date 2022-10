Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Sam heeft het er moeilijk mee dat Tim Femke in vertrouwen heeft genomen. Rosa denkt na over de toekomst van Stevenson en Christine laat zich niet aan de kant schuiven. Tom geniet van de rust en de eerlijkheid van Simonne heeft pijnlijke gevolgen. Thilly is vastberaden en Sam krijgt een alarmerend bericht.

Maandag 3 oktober 2022 - aflevering 5281

Mede dankzij Femke lijkt het beter te gaan met Tim, maar daarmee heeft Sam het wel moeilijk. Tom polst bij Karin naar haar mening over Alexander. Christine blijft tevergeefs moeite doen. Dries krijgt verontschuldigingen aangeboden. Rosa zit met de handen in het haar.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 5282

Rosa denkt na over hoe ze de toekomstplannen van Stevenson kan waarmaken. Joren toont zijn bezorgdheid over Veerle. Paulien en Peter hebben afgesproken. Sam blijft op een muur botsen bij Tim, terwijl Femke wel tot hem kan doordringen. Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 5283

Viv lucht haar hart tegen Rosa, en Judith uit haar bezorgdheid tegen Thilly. Sam stapt naar Dieter en lucht haar hart. Christine laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. De frustraties bij Rosa stapelen zich op. Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 5284

Thilly neemt Eddy in vertrouwen. Het lijkt erop dat Adil en Christine een trouwdatum zullen vastleggen. Boowie heeft een meeting rond hun volgende project. Tom geniet van de rust op kantoor. De eerlijkheid van Simonne kent pijnlijke gevolgen. Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 5285

Op het advocatenkantoor heerst er een goede sfeer. Tim beseft dat hij iets heeft goed te maken. Thilly toont haar vastberadenheid. Christine wil actie ondernemen. Sam krijgt een alarmerend bericht.