Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Judith en Dries zijn van slag, Rosa zit in zak en as. Ilias krijgt nieuws dat hem niet bevalt en Paulien voelt dat Peter afstand houdt. Lowie wordt overdonderd. Nancy wil Femke steunen en Joren is bezorgd om Veerle. De toekomst is onzeker voor Judith. Karin belooft Rosa te helpen en Paulien heeft een beslissing genomen.

Maandag 12 september 2022 - aflevering 5266

Judith en Dries zijn helemaal van slag en dan moet het proces nog van start gaan. Marianne wil een poetsvrouw in dienst nemen. Boowie en ACE hebben opnieuw een vergadering. Rosa zit in zak en as. De zenuwen spelen op bij Silke.

Dinsdag 13 september 2022 - aflevering 5267

Tom zit in een moeilijk parket. Niels helpt Rosa zo goed als hij kan. Paulien voelt dat Peter wat afstand houdt. Ilias is allesbehalve blij met het nieuws dat hij verneemt. Tamara krijgt een telefoontje van de school van Leo. Woensdag 14 september 2022 - aflevering 5268

Dries uit zijn zorgen tegen Tom op kantoor. Nancy probeert Femke te steunen. Lowie wordt overdonderd. Thilly deelt haar kennis met Rosa en Niels. Ilias moet naar het politiekantoor om een verklaring af te leggen. Donderdag 15 september 2022 - aflevering 5269

Christine zit helemaal in de put en ook Lowie krijgt niet het beste nieuws te horen. Britney heeft een cadeautje voor haar papa. Joren maakt zich zorgen over Veerle. Rosa schiet uit tegen Karin. De toekomst van Judith is onzeker en dat laat zich voelen. Vrijdag 16 september 2022 - aflevering 5270

Karin belooft Rosa een oplossing te zoeken. Sam is doodongerust. Silke nodigt Ilias uit voor een reisje. Vandaag valt de uitspraak in het proces van Judith en zowel zij als Dries zijn nerveus. Paulien heeft een beslissing genomen.