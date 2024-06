Dit zie je deze week in 'Thuis' - FINALEWEEK!

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Het is zover! De laatste week van dit 'Thuis'-seizoen is aangebroken. Uitzonderlijk valt de seizoensfinale dit jaar op donderdag, want vrijdag start het EK voetbal. Hoe verloopt het proces van Marianne, hoe vergaat het Robin en kan Abel op tijd gestopt worden? Deze en zoveel meer vragen waarop de fans maar wat graag nog een antwoord willen!

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 5676

Judith en Abel hebben een akkefietje op het werk. Tim en Dieter kunnen eindelijk overgaan tot actie. Nancy is razend kwaad op haar dochter. Therese krijgt steun uit onverwachte hoek. Christine doet een fijne ontdekking.



Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 5677

De emoties lopen hoog op bij Tamara. Adil heeft een verrassing voor zijn zoon, maar moet daarvoor eerst iets regelen met Christine. Vince waarschuwt Eddy voor zijn acties. Peter doet Lowie een voorstel. Waldek geeft Karin goede raad.

Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 5678

Therese twijfelt of ze iemand in vertrouwen kan nemen over haar situatie. Karin heeft ruzie met haar cliënt. Viv krijgt het zeer moeilijk. Sam beseft dat ze te ver is gegaan en moet zich excuseren bij Tim. Eddy zoekt Britney op.

Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 5679 - SEIZOENSFINALE (dubbelaflevering!)

Christine toont haar meest subtiele kant tegenover Peter. Emotionele woorden van Lowie maken het Viv niet gemakkelijk. Robin is alleen thuis en wordt opgeschrikt. Na het laatste woord van Marianne op haar proces volgt er een akelige wending. Adrenaline raast door het lichaam van Eddy en hij stapt naar Nancy.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!