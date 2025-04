Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 14 april 2025 - aflevering 4341

Wanneer Anastasia de flat bezoekt, laat Vincent Henry alleen met haar. Maxi ziet hoe Henry haar probeert weg te sturen. Wanneer Henry een afspraak met Maxi moet afzeggen door geldgebrek, denkt Maxi dat Anastasia de reden is. Werner wil zijn oude rivaal verslaan bij een golftoernooi, maar raakt geblesseerd. Hij probeert vals te spelen, maar Alfons betrapt hem en wijst hem terecht. Uiteindelijk moet Werner de trofee aan zijn rivaal overhandigen. Greta overtuigt Luis om samen een website voor het restaurant te maken. Toch worden haar gevoelens voor Miro weer aangewakkerd.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 4342

Ondanks Werners waarschuwingen wil Henry Maxi toch verrassen met een maaltijd. Maxi krijgt echter ruzie met VIP-gast Sophia en moet overwerken. Greta mompelt in haar slaap de naam van Miro, waardoor Luis jaloers wordt. Wanneer hij een gesprek tussen hen verkeerd interpreteert, gaat hij boos de confrontatie aan met Miro. Hij eist dat hij van zijn vriendin afblijft. Yvonne stelt Michael voor om stroomtherapie te proberen. Hoewel het pijnlijk is, voelt zijn hand de volgende dag beter en hij besluit door te gaan. Hij beseft echter niet dat een gerecht van Greta een kruid bevat met genezende krachten.



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 4343

Henry is boos omdat zijn moeder hem heeft gevonden en hij weigert te praten. Sophia, die onder een pseudoniem heeft ingecheckt, probeert opnieuw contact te maken en stelt een eis wanneer ze over het nieuwe casino hoort. Miro probeert zich te verantwoorden bij Luis, maar twijfelt of hij succesvol is geweest en waarschuwt Greta. Hij besluit om voor een relatie met Greta te gaan, maar een bijna-ongeluk op weg naar haar herinnert hem aan zijn verleden. Hildegard ontdekt dat Michael heeft deelgenomen aan Greta's proefdiners. Ze brengt hem een ontstekingsremmend kruid en hij realiseert zich dat de pijnlijke elektrotherapie onnodig was.



Donderdag 17 april 2025 - aflevering 4344

Greta kiest uiteindelijk voor Luis, maar komt onverwacht Miro tegen, wat spanningen veroorzaakt. Ze vertelt Yvonne dat Miro's beslissing nog steeds pijn doet. Yvonne adviseert haar om definitief met hem te breken. Greta volgt haar raad op en stort zich vol overgave op het werk. Bij de opening van hun restaurant stralen Greta en Luis. Miro wist intussen alle foto's van Greta en probeert haar te vergeten. Henry probeert zijn frustratie over Sophia te verbergen, maar dat lukt niet. Werner en Christoph organiseren een test in het casino en nodigen spelers uit, onder wie Erik. Yvonne vreest voor Eriks gokverslaving, maar hij verzekert haar dat het geen probleem is, tot hij aan de roulettetafel zit.



Vrijdag 18 april 2025 - aflevering 4345

Henry maakt zich grote zorgen over Maxi en verwijt zichzelf dat hij haar en haar familie in gevaar brengt. Hij overweegt om weer te verdwijnen, maar Sophia dringt aan op een samenwerking. Na zijn besluit om in het Fürstenhof te blijven, wil Henry afstand houden van Maxi. Sophia vindt dat hij juist contact moet opnemen met haar, omdat Maxi als aandeelhouder en toekomstige hotelerfgename aan waardevolle informatie kan komen. Miro is geschokt door Greta's keuze, terwijl Luis hoopt haar terug te winnen. Hij vraagt Greta om meer tijd en om haar beslissing te heroverwegen. Ze blijft echter standvastig en informeert of ze weer in het Fürstenhof kan werken, al geeft Markus haar weinig hoop. Wanneer Yvonne naar Josie moet voor hulp, wil Erik graag meegaan, maar Werner geeft geen toestemming voor verlof. Yvonne waarschuwt Erik nogmaals voor het casino voordat ze vertrekt, maar ironisch genoeg heeft Werner daar juist een opdracht voor Erik.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

