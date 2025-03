Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 17 maart 2025 - aflevering 4321

Christoph wil weten hoe hij Alexandra kan helpen in haar verdediging en ze vraagt hem om een verklaring af te leggen in Maxi's voordeel. Christoph gaat akkoord uit liefde, wat hen dichter bij elkaar brengt. Katja maakt zich ondertussen zorgen over Maxi's toekomst. Maxi biedt spontaan aan om in het hotel te helpen en probeert een vervangende trainer voor Lale te vinden, wat niet lukt. Met hulp van Vincent bedenkt ze een slimme oplossing, waardoor Werner haar aanmoedigt om een toekomst in het hotel te overwegen. Michael wil Nicole eindelijk vertellen over zijn ziekte, maar wanneer zijn hand weer verkrampt, verliest hij de moed.



Dinsdag 18 maart 2025 - aflevering 4322

Maxi is geschokt door het nieuws dat ze in de gevangenis kan belanden. Alexandra probeert haar te kalmeren, maar de zorgen blijven. Werner wil Maxi afleiden van het proces en vraagt haar hem te helpen met de voorbereidingen van een golftoernooi in het hotel. Alexandra werkt hard aan Maxis verdediging en wijst Christoph gestresst af. Luis denkt dat de menukaart van het Fürstenhof Greta's kookkunsten onvoldoende weergeeft. Hij vraagt Miro om foto's van Greta's gerechten te maken voor een nieuwe kaart.



Woensdag 19 maart 2025 - aflevering 4323

Michael is opgelucht dat zijn symptomen afnemen en plant een relaxte sauna-avond met Nicole. Ook Erik en Yvonne plannen een wellness-avond. Wanneer Erik en Nicole van deze dubbele planning horen, besluiten ze volwassen met de situatie om te gaan. Later krijgt Nicole toch een schuldgevoel en stelt ze Michael voor de sauna-avond uit te stellen, zogenaamd om Yvonne en Erik niet te storen. Ana vindt Wilma's dagboek en twijfelt even, maar Philipp is ervan overtuigd dat Ana het mag lezen. Tijdens het lezen voelt Ana zich verbonden met Wilma en ziet ze parallellen met haar eigen relatie. Net zoals Wilma twijfelde Ana soms of haar man de ware is. Markus wil de mensen die hij liefheeft, samenbrengen voor een diner.



Donderdag 20 maart 2025 - aflevering 4324

Erik worstelt met zijn schuldgevoel en Michael probeert zijn frustratie kwijt te raken door te sporten. Wanneer Erik thuis een ingepakte tas ziet, denkt hij dat Yvonne al op de hoogte is. Michael hoopt ondertussen dat Nicole hem uit zichzelf over de kus vertelt. Yvonne, zich van geen kwaad bewust, doet een beroep op Eriks vriendschap met Michael. Greta is blij Luis weer te zien, maar hun innige omhelzing kwetst Miro. Greta heeft tal van nieuwe ideeën, maar Luis remt haar enthousiasme af, omdat hij een verrassing voor haar heeft. Greta reageert niet zoals verwacht. Maxi maakt zich zorgen over haar toekomst na het afluisteren van een gesprek tussen Alexandra en Christoph.



Vrijdag 21 maart 2025 - aflevering 4325

Maxi zoekt afleiding in haar werk. Katja probeert zich sterk te houden, maar de zaak weegt zwaar op haar. Christoph wordt boos wanneer hij hoort dat Maxi het golftoernooi voor Werner organiseert. Vlak voor de rechtszaak krijgt Maxi een geluksbrenger van haar huisgenoten en ze is ontroerd. Onderweg naar de rechtbank stort Katja echter in. Erik vindt een enigszins overtuigende verklaring voor Michaels blauwe plek. Nicole hoort dat Michael weet van haar kus met Erik en verontschuldigt zich bij hem. Michael wil echter vooruitkijken omdat hij zelf ook niet helemaal eerlijk is geweest tegen Nicole. Hoewel Nicole opgelucht is, besluit ze dat ze voortaan altijd eerlijk wil zijn. Michael is geraakt door haar woorden.



