Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 3 februari 2025 - aflevering 4291

Nicole is geschokt wanneer ze hoort dat er bij Vincent complicaties zijn. Ook Markus haast zich naar het ziekenhuis en hij waakt de hele nacht aan Vincents bed. Ana is nog niet op de hoogte en gelooft dat de transplantatie voor haar en Vincent goed is verlopen. Lale is net als Theo verontwaardigd dat Stella eruit ziet als een kopie van haar. Stella probeert haar gedrag te rechtvaardigen, maar Lale toont geen begrip. Hildegard en Alfons vinden het noodzakelijk dat Stella psychologische hulp zoekt. Lale wil toch eerst nog een keer met Stella praten. Theo hoopt dat ze zich niet opnieuw door Stella laat inpakken. Katja is opgelucht wanneer ze van Alexandra hoort dat de zaak tegen Markus wordt geseponeerd. Ook Maxi haalt opgelucht adem, terwijl Christoph het onrechtvaardig vindt.



Dinsdag 4 februari 2025 - aflevering 4292

Ana maakt zich grote zorgen om Vincent. Erik zorgt ervoor dat Nicole en Ana zich verzoenen en Nicole bedankt hem daarvoor. De ontmoeting met Erik maakt haar nerveus en ze vertrouwt Alexandra haar gevoelens toe. Is het mogelijk om in een gelukkige relatie te zitten en toch gevoelens voor een andere man te hebben? De Sonnbichlers vernemen dat Stella door een ernstig noodlot is getroffen: haar zus Tamara is overleden. Stella lijkt oprecht wanhopig en ze bedankt Lale voor haar steun. Markus maakt zich nog steeds zorgen over Vincent en krijgt steun van Katja, die voorstelt om te gaan wandelen.



Woensdag 5 februari 2025 - aflevering 4293

Markus begrijpt het tegenstrijdige gedrag van Katja niet. Ondertussen vraagt Werner Katja om geïnteresseerden voor de schilderijen van Anton Hagen te begeleiden. Markus wil van de gelegenheid gebruikmaken om dicht bij Katja te zijn, maar Katja wijst hem af en ook Werner vindt dat Markus niets te zoeken heeft op dit evenement. Markus kan het niet meer verdragen en gaat de confrontatie met Katja aan: waarom erkent ze haar gevoelens niet? Ana merkt dat Vincent een gitaarconcert mist omdat hij langer in het ziekenhuis moet blijven. Ze wil hem daarom verrassen met een privéconcert van de gitarist. Vincent is diep geraakt en vraagt Ana of ze zich kan voorstellen dat ze weer een koppel worden. Lale zorgt voor Stella, die stiekem geniet van het succes van haar plan, maar Theo vindt het gedrag van Stella vreemd. Wanneer hij zijn vermoedens met Christoph deelt, krijgt die het idee dat Stella hen misschien voor de gek houdt.



Donderdag 6 februari 2025 - aflevering 4294

Philipp is overweldigd wanneer hij ontdekt waarom zijn vader de afgelopen jaren niets van zich heeft laten horen. Hij haast zich naar het ziekenhuis omdat hij met Ana wil praten, maar hij treft alleen Vincent aan. Ondertussen is Ana blij met haar nieuwe relatie, maar Nicole vreest dat ze haar toekomst mooier voorstelt dan die werkelijk is. Roland gaat een gesprek aan met zijn zoon Philipp en kan enkele van zijn vragen beantwoorden. Toch maakt Philipp duidelijk dat hij Roland als vader niet nodig heeft, omdat hij in Markus een geweldige vervangende vader heeft gevonden. Roland wil niet zo snel opgeven en solliciteert als paardenverzorger bij de manege. Dit leidt tot een ongemakkelijke ontmoeting tussen Roland en Markus. Luis is opgelucht dat Greta geen problemen heeft gekregen met Werner. Hij nodigt Erik en Yvonne uit voor de opening van zijn restaurant. Yvonne is enthousiast omdat ze Michael en Nicole mag meenemen, maar Nicole zegt opnieuw af.



Vrijdag 7 februari 2025 - aflevering 4295

Philipp is zo van streek door zijn vader dat Ana het niet over haar hart kan krijgen om hem emotioneel nog meer te belasten. Dan ziet Philipp hoe Vincent Ana kust. Hij reageert zijn frustratie af op Roland, die vermoedt dat de uitbarsting niets met hem te maken heeft. Na de succesvolle opening van het restaurant is Greta blij voor Luis. Wanneer er online een positief artikel verschijnt over het restaurant, zijn Werner en Christoph weinig enthousiast. Tijdens de huwelijksvoorbereidingen lijdt Christoph steeds onder de gevolgen van zijn onderkoeling. Maxi voelt zich hier schuldig over. Stella's vreselijke leugen is boven gekomen. Lale raadt haar aan om psychologische hulp te zoeken. Maar Stella weigert, ze heeft geen dokter nodig, maar een vriendin. Lale en Theo zijn radeloos en wenden zich tot de Sonnbichlers, die zich over de zaak ontfermen.



