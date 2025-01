Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 20 januari 2025 - aflevering 4281

Maxi is blij dat Christoph zich heeft verslapen voor de vergadering die zij gepland heeft. Niemand maakt zich zorgen over zijn afwezigheid, maar wanneer Christoph na uren nog steeds niet bereikbaar is, begint Alexandra toch ongerust te worden. Theo is verbaasd dat Stella niets over het aanbod van Alfons heeft gezegd, en spreekt haar daarover aan. Ana is bang voor haar eerste dialyse, maar dan vindt ze in haar jas de tweede helft van de munt van Vincent. Vincent ziet dat en krijgt hoop dat ze nog gevoelens voor hem heeft. In een zwak moment laat Ana zich echter door Philipp troosten.



Dinsdag 21 januari 2025 - aflevering 4282

Philipp merkt dat Markus hem sinds zijn bekentenis op afstand probeert te houden en hij gaat een gesprek aan. Markus begrijpt niet waarom Vincent niet meer doet om Philipp als concurrent definitief uit te schakelen. Vincent vertrouwt er echter op dat de ware liefde hem en Ana weer zal samenbrengen. Terwijl Alexandra wanhopig wordt van de onzekerheid over wat er met Christoph is gebeurd, groeit Maxis schuldgevoel en ze gaat naar hem op zoek. In het ziekenhuis komt Alexandra voor een nare verrassing te staan. Wanneer Lale Stella wil leren flirten, heeft Theo daar weinig begrip voor en ze krijgen ruzie.



Woensdag 22 januari 2025 - aflevering 4283

Maxi worstelt met schuldgevoelens en hoopt dat Christoph volledig zal herstellen. Wanneer Christoph hoort dat er in zijn bloed een slaapmiddel is aangetroffen, krijgt hij een akelig vermoeden. Philipp is diep geraakt wanneer Markus eist dat hij van Ana wegblijft. Gekwetst lokt hij een ruzie met Vincent uit. Ana, die van niets weet, worstelt ondertussen met haar gevoelens voor beide mannen. Katja is Markus dankbaar voor zijn hulp bij het redden van haar wijngaard, maar wijst verdere steun van de hand. Markus is teleurgesteld. Wanneer ze elkaar later tegen het lijf lopen, kan Katja haar gevoelens niet langer onderdrukken en ze kussen elkaar. Hoewel Greta tevreden is met haar leven, heeft Yvonne het idee dat haar nichtje wel wat plezier kan gebruiken. Ze regelt een afspraakje met een vriend van Erik. Tot Theo's verbazing neemt Stella de kamer bij de familie Sonnbichler.



Donderdag 23 januari 2025 - aflevering 4284

Ana probeert te verwerken dat Nicole niet als donor in aanmerking komt. Philipp voelt dat er iets niet klopt. Wanneer hij pas de volgende dag het slechte nieuws hoort, haast hij zich naar Ana om zich als donor aan te bieden. Maar hij is niet de enige met dit idee: hij komt Vincent tegen, die ook bereid is alles te doen om Ana te helpen. Markus zegt dat de bewering van Christoph absurd is en hij is blij dat Katja deze onzin niet gelooft. Wanneer Maxi hoort van de beschuldigingen, moedigt ze Katja aan om in Markus' onschuld te geloven. Bij Maxi groeit de druk om de waarheid te bekennen. Greta heeft een leuke avond met haar blind date, zonder te weten dat er een groot misverstand is ontstaan.



Vrijdag 24 januari 2025 - aflevering 4285

Katja verzekert Markus dat ze in zijn onschuld gelooft, maar in werkelijkheid worstelt ze steeds meer met haar twijfels. Een gesprek met Alexandra zorgt ervoor dat Katja uiteindelijk weer afstand neemt van Markus. Maxi merkt dat haar geheim de liefde tussen Markus en Katja in gevaar brengt. Ana besluit haar lot te aanvaarden en, voor zover mogelijk, van het leven te genieten. Vincent organiseert een koetstocht voor Ana en ze beleven een intiem moment samen. Intussen krijgt Philipp goed nieuws: hij is een geschikte donor voor Ana. Greta heeft steeds meer plezier met Luis, die haar leven flink overhoop haalt en haar uit haar comfortzone haalt. Stella is teleurgesteld dat Lale nog maar weinig tijd voor haar heeft.



