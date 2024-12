Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 23 december 2024 - aflevering 4261

Ana kan haar gevoelens voor Philipp niet zomaar laten verdwijnen. Om hem niet elke dag tegen te komen, dient ze haar ontslag in. Werner overtuigt haar echter om nog te blijven voor een belangrijke gast. Ondertussen verwaarloost een ongelukkige Philipp zijn werk. Hij ziet hoe Ana de hartvormige steen, die ze samen hadden gevonden, in het meer gooit en hij zoekt wanhopig zijn toevlucht in alcohol. Nicole nodigt Erik en Yvonne uit in de schuur. Ondertussen plant Michael een romantische avond voor twee: hij wil Nicole zijn liefdeslied laten horen. De jonge Stella solliciteert als nieuw kamermeisje bij het Fürstenhof en ze blijkt een grote fan van Lale te zijn. Haar eerste ontmoeting met Lale verloopt echter anders dan gepland.



Dinsdag 24 december 2024 - aflevering 4262

Michael stelt met tegenzin zijn romantische avond uit wanneer hij hoort dat Nicole een avondje met Erik en Yvonne geregeld heeft. Ana kan het niet over haar hart krijgen om een radeloze Philipp alleen te laten. Hierdoor laat ze jurylid Finkenstein in de steek, terwijl ze eigenlijk voor hem had moeten zorgen. Philipp krijgt een waarschuwing voor zijn gedrag, maar hij maakt zich meer zorgen over het feit dat hij Ana in een ongemakkelijke situatie heeft gebracht. Lale voelt zich ontzettend schuldig omdat ze Stella per ongeluk heeft geslagen en ze wil het goedmaken.



Woensdag 25 december 2024 - aflevering 4263

Om ervoor te zorgen dat Finkenstein een goede indruk van het Fürstenhof krijgt, willen Katja en Ana hem een bijzonder diner met exclusieve wijn serveren. Philipp worstelt echter nog steeds met liefdesverdriet en gaat naar de wijnkelder om zich te bezatten. Door een ongelukje sneuvelen er echter meerdere wijnflessen. Michael en Yvonne hebben een black-out en ook Erik en Nicole worden zonder herinneringen in de schuur wakker. Lale beseft dat Stella niet de beste partner is voor haar fitnessvideo's.



Donderdag 26 december 2024 - aflevering 4264

Wanneer Theo zich spontaan aanmeldt bij Katja om de wijnkelder te poetsen, maakt Lale zich zorgen over zijn claustrofobie. In de wijnkelder krijgt Theo het moeilijk, maar hij overwint zijn angsten en is blij met de erkenning die hij van Christoph krijgt. Wanneer Stella tijdens een training met Lale plots vast komt te zitten, biedt een vriendelijke onbekende de vrouwen zijn hulp aan. Ana voelt zich schuldig tegenover Philipp. Top-500-jurylid Finkenstein is zo enthousiast over Katja's alternatieve wijnaanbod dat hij het Fürstenhof toch wil aanbevelen. Werner eist dat Ana langer blijft, als compensatie voor de gebroken flessen.

Vrijdag 27 december 2024 - aflevering 4265

Theo maakt Lale duidelijk dat hij zijn vader niet wil zien. Wanneer Theo zich ziek meldt, gaat Christoph met hem praten. Theo neemt Christophs advies ter harte. Hij is compleet verrast wanneer de eerste ontmoeting met zijn vader totaal anders verloopt dan hij had gevreesd. Vincent probeert op de veiling een van de wijnflessen voor Ana te bemachtigen. Hij vermoedt niet dat Philipp Ana ook wil helpen. Wanneer Philipp hem overtreft bij de online veiling, gaat een geïrriteerde Vincent de confrontatie met hem aan. Yvonne, Erik, Michael en Nicole zijn geschokt over het verdwenen portret en de gestolen shuttle.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

