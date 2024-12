Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 december 2024 - aflevering 4246

Ana is erg blij dat Nicole positief reageert op het idee om de manege op landgoed Thalheim nieuw leven in te blazen. Ze is opgelucht wanneer Philipp met haar meegaat naar de afspraak met de beheerder. Maar onderweg naar Gut Thalheim gebeurt er iets onverwachts. Theo is blij dat zijn app voor het grote publiek beschikbaar is. De verkoop verloopt echter traag, en hij denkt na over hoe hij dit kan verbeteren. Ondertussen werkt Michael aan een artikel voor een tijdschrift. Günther plant een romantische verrassing voor Tonia. Maar Tonia is meer geïnteresseerd in het volgen van de nieuwste aflevering van een True Crime-podcast met Helene. Wanneer Günther Helene hiermee confronteert, zet zij hem op zijn plaats.



Dinsdag 3 december 2024 - aflevering 4247

Ana is opgelucht wanneer de beheerder van landgoed Thalheim ermee instemt om naar Bichlheim te komen. Omdat Ana haar telefoon is vergeten en Philipps batterij leeg is, kunnen ze geen hulp inroepen en moeten ze te voet terug naar het Fürstenhof. Hoewel ze te laat zijn voor de afspraak, verloopt het gesprek met de beheerder zeer vlot, en Ana is vastbesloten om de manege nieuw leven in te blazen. Philipp is vastberaden haar daarin te steunen en in zijn enthousiasme wil hij een stap verder gaan in hun relatie. Wanneer Katja hoort dat haar favoriete wijngaard geveild wordt, overweegt ze om mee te bieden. Ze droomt er al lang van om iets van zichzelf op te bouwen. Intussen probeert Werner te voorkomen dat Katja het Fürstenhof zal verlaten.



Woensdag 4 december 2024 - aflevering 4248

Ana is dolgelukkig met Philipp en ze genieten volop van de liefde. Nicole is blij voor hen, maar tegen Michael uit ze haar twijfels. Ze is niet zeker of Philipp wel echt de juiste keuze is voor haar dochter. Günther betreurt de slechte sfeer tussen hem en Helene en probeert toenadering te zoeken. Eerst wijst ze hem af, maar als hij haar opnieuw ten dans vraagt, kan Helene niet weerstaan. Tonia merkt ook dat Helene nog steeds gevoelens voor Günther heeft. Yvonne stelt Erik voor om samen van hun vrije tijd te genieten. Maar de volgende dag gaat ze met Greta voor het toernooi oefenen. Is er een nieuwe echtelijke ruzie in de maak?



Donderdag 5 december 2024 - aflevering 4249

Alfons vraagt Günther om het spelletje met Helene te stoppen en Tonia de waarheid te vertellen. Günther zit echter al te diep verstrikt in zijn leugens en wil Tonia niet kwijt. Om te bewijzen dat Helene geen rol meer speelt in zijn leven, doet hij zijn trouwring af. Deze actie brengt hem in de problemen. Natalie is blij wanneer Vincent haar voor het eerst officieel als zijn vriendin aan Katja voorstelt. Ana en Philipp zijn druk bezig en merken niet dat pony Pepe per ongeluk Anas nieuwe tas opeet. Dit zou wel eens nare gevolgen kunnen hebben. Nicole denkt dat een overwinning met Erik op het dartstoernooi uitgesloten is. Maar wanneer Yvonne en Greta op het punt staan te winnen, stijgt Nicole boven zichzelf uit. Onverwacht winnen Erik en zij het toernooi en juichend vallen ze elkaar in de armen.

Vrijdag 6 december 2024 - aflevering 4250

Tonia weet niet of ze Günthers excuus moet geloven en ze zet hem aan de deur. Ze wil eindelijk weten wat er gaande is en zoekt Helene op. Helene besluit haar vriendin niet langer te bedriegen en vertelt de hele waarheid. Verbijsterd verbreekt Tonia de relatie met Günther. Helene laat Günther inzien welke puinhoop zijn leugens hebben veroorzaakt. Door hun gezamenlijke zorg om de pony groeien Ana en Natalie naar elkaar toe. Michael kijkt uit naar een ontmoeting met een bekende componist, die Erik voor hem geregeld heeft. Erik is blij omdat hij zijn weddenschap met Yvonne heeft gewonnen.



