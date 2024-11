Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 25 november 2024 - aflevering 4241

Theo vindt zijn taken in het hotel niet zo leuk, terwijl Lale helemaal opbloeit dankzij haar cursus. Erik probeert tevergeefs om het trucje van Yvonne en Greta te achterhalen en schakelt zelfs Ana in. Yvonne heeft hem echter door. Theo krijgt ruzie met Philipp, omdat hij door zijn claustrofobie nog steeds de lift niet kan gebruiken. Helene voelt zich schuldig omdat ze Günther met de dartpijl verwondde. Ze biedt hem haar excuses aan, waarna Günther haar een prachtige vrouw noemt. Haar hart smelt bij het horen van deze woorden. Maar dan komt Tonia tussenbeide en ze neemt de zorg voor Günther over, waardoor Helene zich buitengesloten voelt.



Dinsdag 26 november 2024 - aflevering 4242

Werner biedt Günther een speciaal diner aan in het hotelrestaurant, maar door zijn blessure kan Günther niet zelf aanwezig zijn. Tonia vraagt daarom Helene om haar gezelschap te houden. De twee vrouwen hebben een verrassend leuke avond samen. Dit maakt Helene steeds bozer over Günthers leugens. Ana begint te twijfelen aan haar studies. Met haar erfenis zou ze immers de kans hebben om iets heel nieuws te beginnen. Ze deelt dit met Nicole, maar stuit op onbegrip. Na zijn paniekaanval in de schoonmaakkast wil Theo het incident zo snel mogelijk vergeten. Lale maakt hem echter duidelijk dat zijn claustrofobie steeds opnieuw voor problemen zal zorgen.



Woensdag 27 november 2024 - aflevering 4243

Na een gesprek met haar moeder vraagt Ana zich af wat haar echte passie is. Natalie moedigt haar aan om weer te gaan paardrijden en Ana ervaart een moment van geluk op haar geliefde paard Apollo. Enthousiast overweegt ze om de stoeterij nieuw leven in te blazen. Günther probeert tevergeefs Helene te overtuigen de 'scheiding' af te blazen. Helene is kwaad, en ook Tonia spreekt hem streng toe omdat ze niet begrijpt waarom hij niet voor zijn 'echtgenote' zorgt. Michael begrijpt niet waarom hij geen darts meer kan spelen, zoals vroeger. Nicole denkt dat hij te gespannen is en probeert voor afleiding te zorgen. Al snel vindt hij zijn zelfvertrouwen terug en de overwinning lijkt binnen handbereik.



Donderdag 28 november 2024 - aflevering 4244

Ana besluit Natalie niet te verraden in het bijzijn van Vincent. Natalie voelt de druk toenemen en denkt dat al haar leugens snel zullen uitkomen. Ze overweegt om Vincent alles te vertellen, maar wanneer hij haar verrast met een romantisch uitje, komen ze onverwachts dichter bij elkaar. Erik baalt wanneer Yvonne afzegt voor het toernooi, maar is stiekem ook opgelucht. Theo komt ondanks zijn hoge verwachtingen teleurgesteld terug van zijn eerste therapiesessie. De therapeut bleef aandringen op het ene onderwerp dat Theo het liefst wil vergeten.

Vrijdag 29 november 2024 - aflevering 4245

Tonia probeert Helene met een cadeau op te vrolijken na de zogenaamde scheiding. Ze brengen een leuke middag samen door, tot Helene iets belangrijk over Günthers leven niet blijkt te weten. Natalie en Vincent beginnen een vrijblijvende affaire en zijn benieuwd waar hun relatie hen zal brengen. Ondertussen wil Ana naar Gut Thalheim om de situatie daar te bekijken. Gaat ze de stoeterij nieuw leven inblazen? Michael is vastberaden om met Nicole te oefenen en haar klaar te stomen voor het toernooi. Maar in al zijn enthousiasme merkt hij niet dat hij Nicole overweldigt.



