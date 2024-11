Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 4 november 2024 - aflevering 4225

Ana is geraakt door Philipps liefdesverklaring Ze begint zich voorzichtig weer voor hem open te stellen. Philipp heeft nog één probleem dat hij snel wil oplossen: hij moet zijn affaire met Zoe beëindigen. Lale maakt Caspar duidelijk dat ze gelukkig is in haar relatie en dat zijn avances zinloos zijn. Toch laat Caspar zich niet ontmoedigen. Alexandra weet dat ze Tom moet vertellen dat ze toch naar Christophs verjaardagsfeest wil gaan. Wanneer hij haar verrast met kaartjes voor het ballet, stelt ze haar bekentenis uit. De volgende ochtend ontdekt Tom toch nog de waarheid.



Dinsdag 5 november 2024 - aflevering 4226

Alexandra hoort dat Eleni zwanger is en is dolblij met dit onverwachte nieuws. Hierdoor groeien zij en Christoph weer wat dichter naar elkaar, wat Toms jaloezie aanwakkert. Een gesprek met Hildegard maakt Alexandra duidelijk dat ze meer rekening moet houden met haar vriend. Philipp weet zich met moeite uit de situatie te praten bij Nicole en Michael en verzint een geloofwaardig excuus voor het opgenomen gesprek. Ondertussen groeien Natalies gevoelens voor Vincent, en daar is ook Philipp zich van bewust. Yvonne vindt het ongepast dat Erik Caspar van diefstal beschuldigt en ze lost het misverstand op. Ze is blij om aan te kondigen dat Caspar zijn opleiding bij het Fürstenhof kan beginnen. Helene heeft een date met een interessante man en doet alsof ze de manager van het Fürstenhof is. Haar date blijkt ook een geheim te hebben. Wat verbergt hij?



Woensdag 6 november 2024 - aflevering 4227

Ana is overweldigd door Vincents emotionele verzoek om hun liefde een nieuwe kans te geven en ze vraagt ​​om bedenktijd. In een gesprek met Philipp raadt hij haar aan haar hart te volgen. Tom feliciteert Christoph met het aanstaande grootvaderschap. Ondertussen vraagt Alexandra zich af of haar gevoelens voor Christoph echt verleden tijd zijn. In haar verwarring neemt ze Nicole in vertrouwen, die de kant van Tom kiest. Caspar begint enthousiast aan zijn koksopleiding. Greta en het keukenteam besluiten een nieuwe traditie te starten en halen een grap met hem uit. Caspar neemt het sportief op en wordt vervolgens enthousiast als nieuw teamlid verwelkomd. Helene is teleurgesteld in Udo en vindt troost bij Nicole. Ze merkt dat ze ook zonder mannen plezier kan hebben. Zelfverzekerd besluit ze te stoppen met online daten.



Donderdag 7 november 2024 - aflevering 4228

Christoph vertelt Tom dat zijn relatie met Alexandra volgens hem geen toekomst heeft. Vincent is diep teleurgesteld wanneer Ana hem duidelijk maakt dat ze niet samen kunnen zijn. Natalie doet haar best om hem af te leiden. Philipp besluit vastberaden om voor Ana te vechten en haar terug te winnen. Lale leidt Ana af van haar problemen met de mannen, hoewel ze eigenlijk zou moeten studeren. Caspar laat Yvonne weten dat hij klaar is om het dagboek van zijn vader te lezen. Maar zij aarzelt nu om het te geven, nadat ze heeft ontdekt dat Caspar nog een oom heeft. Hoe zou hij op dit nieuws reageren?

Vrijdag 1 november 2024 - aflevering 4225

In de manege hoort Philipp dat Apollo krampen heeft en dringend moet bewegen. Omdat Vincent belangrijke afspraken heeft, biedt Philipp aan om voor het paard te zorgen. Zijn inspanningen lonen en Apollo knapt langzaam op. Ana is diep geraakt wanneer ze dit hoort en besluit eindelijk haar hart te volgen. Alexandra probeert Tom en Christoph te verzoenen, maar Tom wil niet praten. Na een gesprek met Werner beseft hij dat dit niet kan blijven duren en besluit toch naar Christoph te stappen. Yvonne vertelt Caspar dat hij een oom heeft. Caspar is bang om contact op te nemen, dus doet Yvonne dit voor hem. Zo ontdekt Caspar dat hij meer gemeen heeft met zijn oom dan hij had gedacht. Markus probeert een afspraak te maken met Katja, maar breekt per ongeluk een zeldzame fles wijn.



