Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 14 oktober 2024 - aflevering 4211

De strijd om het Fürstenhof weegt steeds zwaarder op Werner. Met gemengde gevoelens kijkt hij vooruit naar de uitkomst van de rechtszaak. Yvonne ontmoet de sympathieke Caspar en neemt het voor hem op wanneer Alexandra hem beschuldigt van diefstal. Theo hoort tot zijn schrik dat hij eerder dan verwacht als ober in het restaurant moet werken en besluit 's nachts in het geheim te oefenen. Wanneer Christoph dit ontdekt, probeert hij Theo op te krikken en aan te moedigen. Ana en Vincent nemen op hun eigen manier afscheid van Wilma door nog één laatste punt op hun bucketlist af te vinken.



Dinsdag 15 oktober 2024 - aflevering 4212

Ana is gelukkig met Vincent en besluit het komende semester van thuis te studeren, zodat ze in Bichlheim kan blijven. Vincent is opgelucht en ziet hun toekomst rooskleurig tegemoet. Maar dan verschijnt er plots een vrouw voor Ana, iemand die ze nooit had verwacht. Markus denkt zijn doel bereikt te hebben en is blij dat het Fürstenhof aan Steven Cross verkocht zal worden. Christoph voelt zich echter weemoedig over het naderende einde van het hotel en weet niet hoe hij deze moeilijke boodschap aan het personeel over moet brengen. Yvonne trekt zich het lot van Caspar aan en besluit de diefstal geheim te houden. Ze probeert hem ook aan een job te helpen. Michael en Nicole willen dat Helene weer meer onder de mensen komt.



Woensdag 16 oktober 2024 - aflevering 4213

Helene is verbaasd dat er in het dagboek van Anton Hagens zoon meerdere pagina's ontbreken en ze spreekt Katja hierover aan. Markus voelt zich betrapt. Ana is geschokt wanneer ze ontdekt dat Vincent getrouwd is en denkt teleurgesteld dat hij haar al die tijd heeft bedrogen. Maar ook voor Vincent is dit nieuws een verrassing; hij komt erachter dat Natalie hun Vegas-huwelijk nooit heeft laten annuleren, tegen hun afspraak in. Hij beseft niet dat Natalies komst het begin is van een plan om Ana en hem uit elkaar te drijven. Theo is teleurgesteld in Christoph omdat hij zich niet tegen de verkoop van het hotel heeft verzet, waardoor alle werknemers hun baan verliezen. Christoph is geraakt door de woorden van Theo.



Donderdag 17 oktober 2024 - aflevering 4214

Helene vermoedt dat Markus een dubbele agenda heeft. Ze gaat samen met Nicole en de Sonnbichlers in het Fürstenhof op zoek naar de muurschildering van Anton Hagen. Zal Helene de verkoop van het hotel op het laatste moment kunnen tegenhouden? Vincent is vol vertrouwen dat de scheiding snel zal verlopen. Ook zij lijkt haar vertrek al te plannen, tot ze plots een schokkend bericht ontvangt. Vincent biedt Natalie aan om tijdelijk bij hem in te trekken, wat Ana irriteert. Lale is op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. Theo herinnert zich dat ze al langer een extra opleiding wil volgen, maar Lale weet niet hoe ze dit kan betalen. Dan krijgt Theo plots een idee om dit probleem op te lossen.

Vrijdag 18 oktober 2024 - aflevering 4215

Christoph is verbijsterd en stopt de verkoop van het Fürstenhof op het allerlaatste moment. Hij beseft dat Markus al die tijd heimelijk een sluw plan heeft doorgedreven. Ook Katja moet met afschuw vaststellen dat Markus haar heeft bedrogen. Vincent is geschokt wanneer hij hoort over de achterbakse streken van zijn vader. Christoph wil Lales opleiding betalen, maar hij kan haar in die periode geen vrijaf geven. Theo is ervan overtuigd dat ze de studies naast haar werk kan doen, maar Lale is onzeker. Yvonne is diep geraakt wanneer ze ontdekt dat Caspar geen geld heeft voor een vaste verblijfplaats en daarom moet kamperen. Ze besluit Caspar bij zich in huis te nemen en samen naar een oplossing te zoeken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

