Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 7 oktober 2024 - aflevering 4206

Vincent nodigt Ana uit voor een wandeling, maar hij weet niet dat Philipp hun uitstapje wil saboteren. Hij tipt Vincent een prachtige wandelroute, maar onderweg merkt Ana geschokt dat ze langs de plek komen waar Wilma gestorven is. Al haar verdriet komt plots weer boven. Erik heeft Yvonne op het laatste moment tegengehouden en samen keren ze naar huis. Tot hun schrik ontdekken ze dat Yvonne's trouwring verdwenen is. Ze weten niet dat Greta de ring heeft meegenomen voor een verrassing. Lale leest koffiedik voor Nicole en voorspelt dat er gezinsuitbreiding op komst is. In eerste instantie neemt Nicole de voorspelling niet serieus, maar dan ontdekt ze tot haar schrik dat haar menstruatie uitblijft. Zouden Michael en zij echt nog een keer ouders worden? Tot grote ergernis van Werner is de affaire tussen Alexandra en Tom het nieuwe gespreksonderwerp in het Fürstenhof.



Dinsdag 8 oktober 2024 - aflevering 4207

Alexandra is niet blij wanneer ze ontdekt dat zij en Tom het nieuwe gespreksonderwerp in het Fürstenhof zijn en ze wil met hem praten. Tom voelt zich gekwetst en vreest dat hij nooit goed genoeg zal zijn voor haar. Hij is dan ook erg verrast wanneer Alexandra plots openlijk voor hun liefde uitkomt. Ana en Vincent delen hun liefdesgeluk met Nicole en Erik. Philipp beweert tegenover Ana dat hij met Zoe heeft gebroken en hij doet haar een bijzondere liefdesbekentenis. Hoewel Ana duidelijk maakt dat ze nu samen is met Vincent, raken zijn woorden haar toch diep. Heeft ze misschien nog steeds gevoelens voor Philipp? Helene beseft dat ze een uitdaging in haar leven mist. Ondertussen vertelt Alfons over hoe hij op een congres een eenvoudig spel moest ontwikkelen met behulp van artificiële intelligentie en stelt 'Chantal 2.0' voor.



Woensdag 9 oktober 2024 - aflevering 4208

Ana verzekert Vincent dat ze bij hem wil zijn en dat Philipps liefdesbekentenis daar niets aan verandert. Vincent is opgelucht, maar voelt aan dat Philipp een spelletje speelt. Ondertussen is Markus blij dat zijn zoon gelukkig verliefd is. Werner kondigt tijdens een aandeelhoudersvergadering tevreden aan dat hij rechter Franke heeft ingeschakeld voor de monumentenkwestie. De rechter heeft al laten doorschemeren dat hij Werner op alle punten gelijk zal geven. Maar Markus is vastbesloten om te voorkomen dat het Fürstenhof gered wordt. Om het hotelpersoneel te motiveren, wordt er een medewerker van de maand verkozen. De winnaar krijgt een nieuwe mountainbike. Lale is enthousiast en bedenkt manieren om haar kansen op de titel te vergroten.



Donderdag 10 oktober 2024 - aflevering 4209

Philipp baalt ervan dat hij zich door Vincent heeft laten provoceren en biedt Ana zijn verontschuldiging aan. Wanneer hij hoort dat Helene en Michael een nieuwe huisgenoot zoeken, grijpt hij zijn kans en hij verhuist naar de schuur. Markus probeert Vincent ervan te overtuigen dat Philipp diep vanbinnen een goed mens is, zonder te weten welk gemeen plan Philipp aan het smeden is. Lale sluipt stiekem het kantoor binnen om de tussenstand van de wedstrijd te achterhalen. Tot haar schrik blijkt Theo haar grootste concurrent te zijn. Theo doet echter alles om ervoor te zorgen dat Lale uiteindelijk medewerker van de maand wordt. Zal zijn plan slagen? Markus beseft gefrustreerd dat zijn poging tot omkoping is mislukt. Hij weet niet meer wat te doen tot Philipp met een oplossing komt, maar die heeft dramatische gevolgen voor Werner.

Vrijdag 11 oktober 2024 - aflevering 4210

Yvonne is dankbaar dat alles weer goed is gekomen in haar leven en besluit iets terug te doen voor de wereld. Ze organiseert een inzamelingsactie voor een vluchtelingenopvang. Helaas ontdekt ze al snel dat sommige van de gedoneerde spullen zijn gestolen. Ana en Vincent krijgen de uitnodigingen voor Wilma's begrafenis en merken dat Wilma een vrolijk afscheidsfeest wenst met kleurrijke kleding en dansmuziek. Ana probeert haar best te doen om aan deze wens te voldoen, maar tijdens het feest wordt ze overweldigd door haar emoties en trekt ze zich terug om Wilma's afscheidsbrief te lezen. Tom plant een romantisch uitstapje met Alexandra, maar is teleurgesteld wanneer blijkt dat ze geen tijd voor hem heeft. Wanneer ook zijn eigen verlofaanvraag wordt afgewezen, kan hij zijn teleurstelling niet meer verbergen. Toch besluit hij zich niet door Christoph te laten provoceren.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!