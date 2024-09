Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 30 september 2024 - aflevering 4201

Alexandra werkt aan haar strategie voor Vincents proces en vraagt Ana om een getuigenis af te leggen in de rechtbank. Wilma wil graag Hildegards beroemde varkensgebraad maken en vraagt om haar hulp. Terwijl ze samen koken, vertrouwt Wilma Hildegard toe dat ze waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. Vlak voor de kookles met de hotelgasten krijgt Greta pijn in haar hand en ze laat Michael een medicijn voorschrijven. Maar wanneer de les moet beginnen, is Greta nergens te bekennen. Theo besluit voor haar in te springen.



Dinsdag 1 oktober 2024 - aflevering 4202

Alexandra en Tom worden tijdens een passioneel moment betrapt door Yvonne, maar zij belooft te zwijgen. Een pakje van Eleni en Leander brengt Christoph en Alexandra even dichter bij elkaar. Ana is betoverd door Vincent. Wanneer Ana Wilma het goed nieuws vertelt, is Wilma dolblij. Theo is opgelucht wanneer Greta toch nog opduikt voor de kookles. Ze lijkt echter helemaal van streek, doordat ze niet goed reageerde op Michaels medicijn. Met zijn charmante aanpak weet Theo de les te redden. Alle gasten zijn enthousiast en Greta voelt zich opgelucht.



Woensdag 2 oktober 2024 - aflevering 4203

Vincent moet zich erbij neerleggen dat Wilma Ana niet wil vertellen dat ze binnenkort zal sterven. De twee vrouwen gaan paragliden maar Wilma's gezondheidsproblemen gooien roet in het eten. Wilma voelt dat het einde nadert en op een alpenweide neemt ze met liefdevolle woorden afscheid van Ana. Christoph is verbijsterd over de affaire van Alexandra en zorgt ervoor dat Tom onmiddellijk ontslagen wordt. Alexandra is woedend en eist dat deze beslissing teruggedraaid wordt. Erik lijdt erg onder de breuk met Yvonne, maar weet niet hoe hij haar moet benaderen. Het verdriet zit te diep en hij ziet geen toekomst voor hen samen. Om zich af te leiden, begint hij spontaan de hele schuur schoon te maken.



Donderdag 3 oktober 2024 - aflevering 4204

Na Wilma's dood worstelt Ana met zware schuldgevoelens. In Vincents armen laat ze uiteindelijk alle tranen de vrije loop. Ondertussen ontdekt Philipp vol ongeloof dat Ana heel wat zal erven. Hij wil alles doen om dit te voorkomen. Helene en Greta plannen een verrassing om Erik en Yvonne weer bij elkaar te brengen. Erik merkt echter dat hij het nog steeds moeilijk heeft met de ontrouw van Yvonne. Tijdens het sporten voelt Lale zich door Tom uitgedaagd, wat resulteert in een kleine wedstrijd waarbij geen van beiden wil opgeven. Ze gaan zo fanatiek te werk dat ze 's avonds uitgeput in slaap vallen.

Vrijdag 4 oktober 2024 - aflevering 4205

Erik kan het niet over zijn hart krijgen om intiem te zijn met een andere vrouw, maar tegenover Yvonne blijft hij vaag. Philipp heeft nog maar één doel: hij moet met Ana trouwen om alsnog aan de erfenis te geraken. Hij is vol vertrouwen, aangezien Ana sinds haar jeugd verliefd op hem is, maar dan ontdekt hij dat ze nu verliefd is op Vincent. Philipp doet er vervolgens alles aan om het geluk van Ana en Vincent te verstoren. Katja verlangt naar Markus, maar voelt zich verscheurd tussen hem en Werner. Wanneer Werner haar om steun vraagt in de strijd tegen de andere aandeelhouders, voelt ze zich onder druk gezet. Zelfverzekerd maakt ze duidelijk dat ze zich aan niemands kant wil scharen en neutraal zal blijven.



