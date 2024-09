Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 23 september 2024 - aflevering 4196

Christoph is overweldigd door Theo's inzet en biedt hem een stageplaats als hotelmedewerker aan. De problemen van het Fürstenhof worden steeds dramatischer. Het privévermogen van de aandeelhouders zou het financiële tekort kunnen overbruggen, maar het risico is te hoog voor Alexandra en Christoph. Markus drijft zijn plan echter verder door. Vincent staat erop de operatie van Apollo zelf uit te voeren. Wanneer deze succesvol verloopt, valt Ana hem opgelucht om de hals. Alexandra begint te genieten van de aanwezigheid van Tom en kan na lange tijd weer lachen. Maar dan ontdekt hij per ongeluk haar litteken.



Dinsdag 24 september 2024 - aflevering 4197

Alexandra geniet van de aanwezigheid van Tom en bekent aan Katja dat ze zich al lang niet meer zo gelukkig heeft gevoeld. Markus doet er alles aan om zijn achterbakse plan te realiseren, maar dat is buiten Theo gerekend. Theo kan de gegevens van het boekingssysteem herstellen, waardoor Werner er zeker van is dat het Fürstenhof ook deze crisis zal overleven. Zoe voelt zich verwaarloosd en verlangt naar meer aandacht van Philipp.



Woensdag 25 september 2024 - aflevering 4198

Markus hoopt zijn gespannen relatie met Katja te kunnen verbeteren tijdens een uitstapje samen. Werner confronteert Katja echter met de realiteit. Ana vraagt Philipp geschokt om uitleg en wil weten of hij tijdens hun relatie een affaire had met Zoe. Hij ontkent alles, maar Ana gelooft hem niet. Alexandra voelt zich overweldigd wanneer Tom haar kust en ze wijst hem af. Hij geeft niet op en verrast haar met een cadeautje. Erik luistert een gesprek tussen Christoph en Yvonne af.



Donderdag 26 september 2024 - aflevering 4199

Lale herinnert zich hoe haar oma haar leerde de toekomst te voorspellen met koffiedik. Ze demonstreert haar vaardigheden aan Ana, maar kan geen precieze voorspelling doen. Het enige wat ze zeker weet, is dat het om de liefde gaat. Kort daarna komt Ana toevallig te weten over welke man de voorspelling moet gaan. Markus biecht Katja op dat hij heeft geprobeerd de andere aandeelhouders te overtuigen om het hotel te verkopen. Katja is diep teleurgesteld en neemt afstand van hem.



Vrijdag 27 september 2024 - aflevering 4200

Niet beschikbaar.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

