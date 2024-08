Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intusseen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 26 augustus 2024 - aflevering 4176

Werner is ervan overtuigd dat het gemaskerd bal een geweldige PR-actie is voor het Fürstenhof. Hij heeft echter geen idee van wat er intussen in het hotel gaande is, tot hij met een schandalige krantenkop wordt geconfronteerd. Wanneer Vincent beseft dat Ana hem tijdens hun dans voor Philipp aanziet, verlaat hij zonder uitleg het gemaskerd bal en hij hangt het kostuum onopgemerkt terug. Wanneer de nietsvermoedende Philipp het de volgende dag naar het verhuurbedrijf terugbrengt, loopt hij Ana tegen het lijf. Noah neemt afscheid van zijn geliefden, waarbij het vooral Alexandra zwaar valt om haar zoon te laten gaan.



Dinsdag 27 augustus 2024 - aflevering 4177

Ana kijkt uit naar haar afspraakje met Philipp, ondanks dat Wilma haar opnieuw voor hem waarschuwt. Het lijkt erop dat ze gelijk heeft, want Philipp vergeet de afspraak. Alexandra wil na het schandaal in de aanval gaan en een interview geven. Christoph heeft daar zo zijn bedenkingen bij, maar Alexandra zet door - met fatale gevolgen. Christoph wil weten wie de anonieme tipgever is en vraagt Theo om zijn hulp.

Woensdag 28 augustus 2024 - aflevering 4178

Theo heeft belangrijke informatie voor Christoph ontdekt over de video. Zullen ze hiermee daadwerkelijk de saboteur kunnen ontmaskeren? Christoph helpt Alexandra uit een benarde situatie, waarvoor ze hem zeer dankbaar is. Toch houdt ze nog steeds afstand. Michael vertelt Nicole dat autonomie in een relatie voor hem bijzonder belangrijk is. Hoewel Nicole er hetzelfde over denkt, is ze gekwetst door zijn mededeling. Michael merkt dit en probeert een verhelderend gesprek aan te gaan. Dit leidt echter tot een nog groter misverstand. Ana vraagt zich af hoe ze zoveel voor de danser op het gemaskerd bal heeft kunnen voelen, als het Philipp niet was. En wie was het dan wel?



Donderdag 29 augustus 2024 - aflevering 4179

Philipp beweert tegenover Vincent dat Wilma's erfenis hem niets kan schelen, maar in werkelijkheid sluipt hij haar kamer binnen en leest hij het testament. Hij is boos, want zijn tante laat hem geen cent na. Alfons kan maar geen geschikt verjaardagscadeau voor Hildegard bedenken. Nadat hij zijn eerste idee heeft laten varen, wil hij haar uitnodigen voor de première van een beroemde organist. Markus vertelt Katja dat Vincent zijn zoon is, waarna zij hen helpt om een gesprek aan te gaan.



Vrijdag 30 augustus 2024 - aflevering 4180

Philipp komt op een sluw idee. Ondertussen spreekt Wilma zich negatief uit over Philipp tegen Ana, wat leidt tot ruzie tussen de twee vrouwen. Philipp wil het weer goedmaken en ontmoet Wilma aan het meer. Plots ligt haar leven in zijn handen. Alfons is nog steeds op zoek naar een verjaardagscadeau voor Hildegard. Hij krijgt bovendien ruzie met Werner. Alexandra betrapt Theo erop dat hij bijna in slaap valt tijdens het werk. Tegenover Lale geeft hij toe dat hij al dagen last heeft van slaapproblemen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

