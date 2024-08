Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 19 augustus 2024 - aflevering 4171

Binnenkort vindt in het Fürstenhof een gemaskerd bal plaats, met als thema 'Midzomernachtdroom'. Wilma vraagt Ana om voor hen tickets en kostuums te regelen. Ana is blij wanneer ze hoort dat ook Philipp naar het bal zal gaan. Greta is overstuur na de bekentenis van Noah en weet niet hoe hier mee om te gaan. Noah voelt zich verschrikkelijk schuldig en smeekt haar om een tweede kans. Katja merkt dat Markus nog altijd iets voor haar voelt en ze zoekt toenadering.



Dinsdag 20 augustus 2024 - aflevering 4172

De aandeelhouders van het Fürstenhof krijgen een aanbod van miljardair Steven Cross: hij wil het hotel kopen, steen voor steen afbreken en het in Silicon Valley opnieuw opbouwen. Iedereen wijst het absurde voorstel af. Maar dan gebeurt er iets dat Markus doet twijfelen. Ana is overrompeld door Vincents bekentenis. Kunnen ze nu nog vrienden blijven? Julian moet na zijn auto-ongeluk zijn rijbewijs inleveren en is daardoor werkloos. Christoph wil hem helpen en doet hem een aantrekkelijk voorstel.

Woensdag 21 augustus 2024 - aflevering 4173

Wilma is er niet zo blij mee dat Ana een oogje heeft op Philipp. Markus en Philipp hebben in de geheime kamer in het Saalfeld-appartement inderdaad de schilderijen van Anton Hagen gevonden. Markus heeft een idee en stelt de miljardair een deal voor. Nicole vergeet Michael de reservesleutel van zijn woning terug te geven, die hij haar tijdelijk had gegeven. Helene begrijpt deze situatie verkeerd.



Donderdag 22 augustus 2024 - aflevering 4174

Alexandra nodigt Christoph uit voor een gezellige avond. Maar dan slaat het noodlot toe. Noah vindt verrassend steun bij zijn vader. Lang voelde Noah zich beter dan Markus, maar nu beseft hij dat hij precies dezelfde fout heeft gemaakt. Noah probeert Greta voor de laatste keer te bereiken met een emotionele boodschap. Ana vindt het niet leuk dat Wilma haar aan Vincent probeerde te koppelen en ze vraagt haar werkgeefster om zich niet met haar privéleven te bemoeien. Ze heeft sowieso alleen oog voor Philipp en kijkt enorm uit naar het gemaskerd bal.



Vrijdag 23 augustus 2024 - aflevering 4175

Philipp kiest vlak voor het gemaskerd bal toch voor een ander kostuum. Op het bal denkt Ana teleurgesteld dat Philipp toch niet gekomen is, want ze kan hem niet vinden. Katja verheugt zich op het avondje uit met Markus, maar dan laat hij haar zitten. Wanneer hij haar kort daarna opnieuw zonder een goede uitleg laat staan, kan Katja dat niet meer verdragen. Greta stort zich op haar werk, maar Noahs emotionele boodschap blijft in haar hoofd spoken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

