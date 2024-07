Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 8 juli 2024 - aflevering 4141

Hoewel ze nog geen datum heeft voor haar huwelijk met Leander, vraagt Eleni toch al aan Nicole of ze haar bruidsmeisje wil zijn. Nicole is blij met de vraag, maar is bang voor de reactie van Alexandra. Werner wijst mogelijke kopers af, alsook het aanbod van Christoph. Markus is gefrustreerd omdat hij niet kan bewijzen dat Christoph achter de jobaanbieding in Indonesië zit.



Dinsdag 9 juli 2024 - aflevering 4142

Werner is blij dat er een oude kennis naar het Fürstenhof komt nadat ze gescheiden is van haar man. Tijdens een wandeling ontmoet ze Markus en ze helpt hem uit een vervelende situatie. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, maar dan breekt er plots een storm uit. Leander krijgt telefoon uit Afrika: hij heeft de baan, maar moet binnen twee weken al in Tanzania zijn. Wat nu met hun bruiloft? Michael vraagt zich nog steeds af wat er met Nicole aan de hand is.

Woensdag 10 juli 2024 - aflevering 4143

Het klikt tussen de vriendin van Werner en Markus, maar geen van beiden weet hoe met deze plotse gevoelens om te gaan. Ze zijn verbaasd wanneer ze elkaar later opnieuw tegen het lijf lopen in het Fürstenhof. Intussen onderhandelt Werner met Helmut en hij verkoopt hem de aandelen van Robert. Alexandra wil dat de bruiloft van Eleni en Leander nog doorgaat voor hun vertrek naar Afrika en ze gaat op zoek naar een locatie. Theo wil Nicole en Michael eindelijk de waarheid vertellen over zijn medicatie.



Donderdag 11 juli 2024 - aflevering 4144

Tijdens het zoeken naar de alpaca's krijgen Michael en Nicole ruzie en ze laat hem in de steek. Theo kan het niet langer aanzien en besluit Michael de waarheid te vertellen. Alexandra is druk bezig met het regelen van Eleni's bruiloft. Greta is dolgelukkig wanneer ze mag deelnemen aan een workshop van een Franse meesterkok in Parijs. De nieuwe vrouw in het leven van Markus confronteert hem met zijn daden.

Vrijdag 12 juli 2024 - aflevering 4145

Greta is geschokt wanneer ze verneemt dat de workshop verplaatst is en zal doorgaan op de dag van de bruiloft. Met spijt in het hart besluit ze niet te gaan, maar Eleni wil niet dat ze deze unieke kans mist. De scheidingsdatum van Markus en Alexandra komt eraan. Markus wordt melancholisch, maar Alexandra kan niet wachten tot het zover is. Ook Christoph wil de scheiding vieren. Michael en Nicole zijn blij dat ze elkaar weer gevonden hebben. Ze besluiten het rustig aan te doen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

