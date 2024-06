Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 1 juli 2024 - aflevering 4136

Lale kan niet geloven dat Theo hun relatie verbroken heeft. Alfons probeert met hem te praten, waarna Theo begint te twijfelen aan zijn beslissing. Eleni heeft Leander kunnen overtuigen om te blijven en ze plannen een toekomst samen. Eleni wil zo snel mogelijk van Julian scheiden. Greta is jaloers wanneer ze ontdekt dat Verena Noah aantrekkelijk vindt en met hem flirt.



Dinsdag 2 juli 2024 - aflevering 4137

Werner is teleurgesteld wanneer hij hoort dat Robert in Italië is om daar een restaurant over te nemen. Hij heeft daar geld voor nodig en vraagt Werner om zijn aandelen van het hotel over te kopen. Theo beseft dat hij Lale veel pijn heeft gedaan en hij gaat met Erik praten. Die moedigt hem aan om de eerste stap te zetten en het bij te leggen. Noah is blij met het voorstel van Verena en vraagt Alexandra om het contract na te kijken. Leander en Eleni zijn onafscheidelijk.

Woensdag 3 juli 2024 - aflevering 4138

Eleni en Leander willen - zonder dat ze het van elkaar weten - een huwelijksaanzoek doen. Nicole hoort dat Robert in Italië zal blijven en neemt daardoor een besluit over haar en Michael. Michael zelf trekt dan weer heel andere conclusies en schermt zich af. Helene kan de situatie niet meer aanzien en vertelt Michael dat Nicole wel gevoelens voor hem heeft. Werner gaat niet in op het voorstel van Christoph.



Donderdag 4 juli 2024 - aflevering 4139

Nicole en Michael willen afspreken. Nicole is erg nerveus en goedbedoeld doet Theo enkele van zijn druppels in haar thee. Dat heeft echter het tegenovergestelde effect. Markus keert terug naar het Fürstenhof, hij is stiller en rustiger dan vroeger. Leander vertelt hem over de bruiloft. Lale keert sneller dan verwacht terug van een bezoek aan een vriendin in Neurenberg. Hierdoor krijgt Theo hoop op een verzoening.

Vrijdag 5 juli 2024 - aflevering 4140

Christoph is niet te spreken over de terugkeer van Markus. Alexandra probeert hem te kalmeren, zij gelooft dat Markus veranderd is, maar Christoph blijft achterdochtig. Michael vindt dat Nicole zich erg vreemd gedraagt tijdens hun afspraakje en hij wil naar huis. Nicole zelf is in de war en begrijpt niet wat er aan de hand is. Wanneer Leander een baan aangeboden krijgt in Tanzania, besluit Eleni met hem mee te gaan.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!