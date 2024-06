Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 4121

Helene begrijpt niet waarom Werner haar afraadt om terug naar Zuid-Afrika te gaan. Werner wil haar niet kwetsen en zegt dat ze met André moet praten, in de hoop dat hij alles zal opbiechten. Nicole gelooft niet dat Michael verliefd is op haar. Wanneer ze een blik opvangt, begint ze toch anders naar hem te kijken. Robert zoekt intussen toenadering tot Nicole en wil het bijleggen. Greta ontdekt medicijnen en praat hierover met Yvonne.

Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 4122

Robert krijgt een aanlokkelijk professioneel voorstel uit Italië, maar wijst dit af omwille van Nicole. Hij wil met haar gaan samenwonen. Helene is stomverbaasd wanneer Werner en Robert haar vertellen over de affaire van André. Tijdens een telefoongesprek geeft André alles toe en hij verontschuldigt zich. Theo en Lale zijn op date, maar een ongeluk steekt stokken in de wielen.

Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 4123

Eleni en Julian zijn blij dat Alexandra en Christoph hem aanvaarden en opnemen in de familie. Leander daarentegen is helemaal niet blij. Eleni kijkt uit naar de echo, maar dan krijgt ze koorts. Wanneer Nicole zegt dat ze niet bij Robert wil intrekken, is hij bang dat ze hun relatie wil beëindigen. Alfons merkt dat Theo geïrriteerd is.

Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 4124

Nadat Eleni is ingestort, brengt Julian haar naar het ziekenhuis. Daar stelt Leander vast dat ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft. Ze zal geopereerd moeten worden. Robert is verdrietig omdat zijn relatie met Nicole voorbij is en hij reageert zich af op Michael. Hij vertelt Werner dat hij naar Italië zal vertrekken. Robert legt het bij met Michael en neemt afscheid van zijn keukenpersoneel.

Vrijdag 14 juni 2024 - aflevering 4125

Eleni en Julian worstelen met het verlies van hun baby. Leander wil Eleni steunen, maar houdt toch afstand. Eleni vreest dat ze nu geen kinderen meer zal kunnen krijgen. Helene praat met Nicole over Michael. Er ontstaat weer een misverstand tussen hen en Nicole denkt dat het beter is dat ze afstand houden. Na zijn gesprek met Alfons gaat Theo naar Michael voor advies. Michael denkt dat er daadwerkelijk sprake kan zijn van ADHD.

