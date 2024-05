Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 27 mei 2024 - aflevering 4111

Valentina is verrast wanneer ze hoort dat Noah ooit gevoelens voor haar had, maar ze vindt toch dat ze best gewoon vrienden kunnen blijven. Valentina wil als afscheid koken voor haar familie, maar dat loopt mis. Uiteindelijk wordt de avond met Robert, Werner, Otto en Leander toch nog gezellig en Valentina beseft hoe moeilijk Robert en Werner het hebben met haar vertrek. Helene mist André, ze heeft al een tijdje niets van hem gehoord. Ze krijgt steun van Greta en Noah. Uit respect voor Robert vertelde Nicole hem niet dat Alexandra verantwoordelijk is voor de waterschade, maar uiteindelijk moet ze hem toch de waarheid vertellen.



Dinsdag 28 mei 2024 - aflevering 4112

Eleni wil afwachten hoe het met Julian gaat, voor ze het gesprek met hem aangaat. Wanneer hij terugkomt van de begrafenis, lijkt hij rustiger. Ze staat op het punt hem de waarheid te vertellen, maar dan voelt ze zich plots ziek. Julian wil voor haar zorgen, maar wordt dan weggeroepen. Greta merkt dat Lale vooral oog heeft voor Theo en spreekt haar hierover aan. Ze geeft toe dat ze Theo leuk vindt en Greta moedigt haar aan om initiatief te nemen. De zorg voor Yvonne wordt Erik te veel en hij vraagt hulp aan Michael. Yvonne heeft het er moeilijk mee. Ze denkt dat Erik haar vooral als patiënt ziet en niet als zijn vrouw.

Woensdag 29 mei 2024 - aflevering 4113

Lale nodigt Theo uit voor een date. Theo geeft aan Erik toe dat hij Lale ook leuk vindt. Tijdens de date is Lale erg nerveus, maar Theo kan haar op haar gemak stellen. Eleni is geschokt wanneer ze de positieve zwangerschapstest ziet. Ze vertelt Nicole dat ze het eigenlijk wou uitmaken met Julian, maar nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leander is stomverbaasd wanneer hij het nieuws van Eleni hoort, maar hij wil hun relatie niet opgeven. Alfons en Hildegard hebben er vertrouwen in dat Robert de twee sterren zal kunnen behouden.



Donderdag 30 mei 2024 - aflevering 4114

Julian ontdekt dat Eleni zwanger is, en hij is dolgelukkig. Hierdoor kan Eleni het niet opbrengen hem te dumpen. Leander is geduldig, maar probeert haar duidelijk te maken dat hoe langer ze wacht, hoe moeilijker het gesprek zal zijn. Robert nodigt Michael en Nicole uit om zijn testmenu te komen proeven. Wanneer Lale opvangt dat Theo het armworstelen tijdens hun date niet leuk vond, voelt ze zich gekwetst.

Vrijdag 31 mei 2024 - aflevering 4115

Eleni probeert haar keuze voor Julian uit te leggen, maar Leander wil niet luisteren. Hij denkt dat ze de grootste fout van haar leven maakt. Eleni neemt Alexandra in vertrouwen en ze voelt zich gesterkt in haar beslissing. Ze vraagt Julian zelfs om bij haar in te trekken. De ruzie tussen Robert en Michael wordt onderbroken door een kreet uit de keuken. In de keuken raakt Robert gewond, hij moet naar het ziekenhuis en Greta neemt het van hem over.



