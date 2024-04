Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 15 april 2024 - aflevering 4081

Max gaat de confrontatie met Imani aan en zegt dat hij haar nooit meer wil zien. Imani voelt zich gekwetst en neemt een besluit. Yvonne is in shock wanneer ze de diagnose kanker krijgt, maar probeert niets te laten merken. Wanneer Erik haar lieve berichtjes stuurt, heeft ze het moeilijk. Helene wil geen groot afscheidsfeest, maar dat is buiten de familie Sonnbichler gerekend. Julian gelooft niet langer in zijn plan om Leander en Lale te koppelen, maar wanneer hij merkt dat Lale interesse heeft in Leander, bedenkt hij zich toch.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 4082

Eleni en Julian gaan naar de Bräustüberl, waar ze Leander en Lale tegen het lijf lopen. Wanneer ze getuige zijn van een intiem moment tussen Leander en Lale, bekent Julian plots zijn gevoelens aan Eleni. Noah luistert een telefoontje van Otto af en denkt dat hij misbruik wil maken van Valentina. Net wanneer hij de confrontatie met Otto aangaat, komt Valentina binnen. Max is dolgelukkig na de liefdesbekentenis van Imani. Helene kan nu met een gerust hart naar Zuid-Afrika vertrekken. Yvonne kan het niet over haar hart krijgen Erik te vertellen dat ze borstkanker heeft.

Woensdag 17 april 2024 - aflevering 4083

Alexandra vraagt Nicole om hulp bij een evenement. Nicole heeft het erg druk met de opening van haar café, maar besluit Alexandra toch te helpen. Valentina vraagt aan Greta wat het probleem is tussen Noah en Otto, waarop ze Valentina waarschuwt voor Otto. Eleni bekent aan Julian dat ze gevoelens voor hem heeft, maar dat die niet zo intens zijn als zijn gevoelens voor haar. Wanneer Julian de volgende dag met Eleni wil praten, is Eleni bang dat haar eerlijkheid alles verpest heeft. Imani kan de telefoontjes van haar verloofde niet langer negeren.



Donderdag 18 april 2024 - aflevering 4084

Valentina ziet Otto op het evenement en vertrouwt hem niet. Na haar ruzie met Nicole is Alexandra diep gekwetst. Julian komt Leander tegen op café en de twee besluiten een potje darts te spelen. Alfons wil renoveren, maar Hildegard maakt zich zorgen. Ze is bang dat het project te veel is voor haar man. Tijdens een telefoongesprek met haar zus, krijgt Hildegard een idee.

Vrijdag 19 april 2024 - aflevering 4085

Nicole kan niet anders dan haar prijzen in het café te verhogen. Ze komt hierdoor in conflict met Robert. Na Otto's liefdesverklaring voelt Valentina zich verrast, maar ook gevleid. Wanneer ze later Noah ziet, weet ze echter zeker voor wie haar hart klopt. Yvonne wil na haar diagnose gewoon van het leven genieten en ze probeert Michael te vermijden. Erik heeft aanvankelijk niets door, maar begint zich dan toch vragen te stellen. Op advies van Valentina besluit Leander het weer rustig aan te doen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!