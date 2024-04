Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 8 april 2024 - aflevering 4076

Alexandra reageert haar frustraties af op Yvonne. Erik merkt dat Yvonne over haar toeren is en hij organiseert een avondje in de wellness om zich te ontspannen. Door waterschade in het café moet het liefdadigheidsevenement uitgesteld worden. Eleni en Leander proberen alles te organiseren. Christoph is niet blij met de plannen van Markus om met Eleni naar Afrika te reizen. Imani weet niet hoe ze met haar gevoelens moet omgaan. Ze stort zich op haar werk en probeert Max te negeren.



Dinsdag 9 april 2024 - aflevering 4077

Imani wil terug naar huis reizen, maar beseft dan dat ze niet kan vertrekken vooraleer ze met Max gepraat heeft. Yvonne heeft iets ontdekt, maar verzwijgt dit voor Erik omdat ze hem niet ongerust wil maken. Ze vraagt hulp aan Michael. Eleni schrikt wanneer ze ziet hoe goed Leander en Lale met elkaar kunnen opschieten. Nu Nicole bij de familie Sonnbichler is ingetrokken, heeft ze tijd om zich op haar passie te storten.

Woensdag 10 april 2024 - aflevering 4078

Nicole denkt eraan om een eigen café te openen, maar ze wil Alexandra niet in de steek laten. Otto wil Valentina's hart voor zich winnen en hij bedenkt een plan om haar aandacht te trekken. Hij doet alsof hij per ongeluk in het meer is gevallen en zich verwond heeft. Yvonne heeft geen tijd om na te denken, want Michael heeft al een onderzoek in het ziekenhuis voor haar geregeld. Ze wil Erik niet vertellen wat er aan de hand is en blijft liegen tegen hem.



Donderdag 11 april 2024 - aflevering 4079

Markus merkt dat Eleni en Christoph steeds meer naar elkaar toegroeien. Na de berisping van Alexandra, droomt Nicole meer dan ooit van het opstarten van een eigen zaak. Greta brengt Yvonne op het idee van een spirituele healing voor haar medisch probleem. Haar gedrag leidt tot irritatie bij de mensen om haar heen, vooral bij Erik. Hildegard vertelt Alfons dat ze Nicole graag financieel wil steunen. Alfons is er niet voor te vinden hun spaargeld te investeren in een project van iemand die ze nauwelijks kennen.

Vrijdag 12 april 2024 - aflevering 4080

Erik beseft hoeveel hij van Yvonne houdt, en hij plant een huwelijksaanzoek. Julian probeert Leander uit de buurt van Eleni te houden en probeert hem te koppelen aan Lale. Zijn plannetje mislukt echter. Otto's plan om Valentina voor zich te winnen, lijkt te werken. Wanneer Leander hem echter door heeft, verandert hij zijn tactiek. Robert is teleurgesteld over het ontslag van Nicole. Ook Alexandra neemt de situatie persoonlijk en reageert gekwetst.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

