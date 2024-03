Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 1 april 2024 - aflevering 4071

Leanders plan om zuster Gesine op de luchthaven te onderscheppen, loopt mis. Alexandra is hem voor en ze weet op de getuige in te praten. Wanneer Eleni dit te weten komt, besluit ze in te grijpen en Leander te helpen. Valentina wijst Nicole erop dat de fruitmanden in de hotelkamers vaak niet worden aangeraakt door de gasten waardoor het fruit slecht wordt. Nicole probeert Robert ervan te overtuigen dat de fruitmanden verspilling zijn, maar hij wil niet luisteren. Nicole is het beu.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 4072

Hildegard zorgt ervoor dat Roberts houding tegenover Nicole verandert. Hij begint haar van een hele andere kant te zien. Otto wordt ontslagen door Alexandra en Robert heeft hier maar één verklaring voor. Eleni maakt Leander duidelijk dat het niet meer goed komt tussen hen. Leander is teleurgesteld en zoekt troost bij Werner en Robert. Werner moedigt hem aan om niet zo snel op te geven. Alfons vindt dan weer dat hij de situatie moet aanvaarden. Erik is jaloers wanneer Yvonne enthousiast vertelt over de baas van een groot cosmeticabedrijf.

Woensdag 3 april 2024 - aflevering 4073

Eleni wil de bekentenis van Leander niet langer voor Julian verbergen. Wanneer Leander ziet dat Eleni de armband draagt, krijgt hij terug hoop. Nicole is gekwetst dat Robert haar niet vertrouwt, ook al had ze niets te maken met het ontslag van Otto. Noah vindt dat Otto geen doorzettingsvermogen heeft, waarna hij zich herpakt. Nicole probeert met Robert te praten over het ontslag van Otto.



Donderdag 4 april 2024 - aflevering 4074

Wanneer Leander merkt dat Eleni zijn armband nog steeds draagt, is hij er zeker van dat ze nog gevoelens voor hem heeft. Leander neemt werk over van Imani zodat ze op reis kan met Max. Eleni is daar niet zo enthousiast over. Max heeft het moeilijk nu Vanessa, Carolin en Arthur vertrokken zijn. Imani probeert hem te steunen en probeert hem af te leiden met een fietstochtje. Valentina maakt een fout, maar Nicole neemt de schuld op zich.

Vrijdag 5 april 2024 - aflevering 4075

Otto voelt zich gekwetst wanneer hij ontdekt dat Valentina verliefd is op Noah. Hij probeert te voorkomen dat ze samenwerken op de boot. Na het fietstochtje wil Max meer tijd met Imani doorbrengen. Imani is een beetje overweldigd, maar heeft zich ook geamuseerd en begint Max anders te bekijken. Lale is op zoek naar een kamer. Omdat er in het Fürstenhof geen plaats is, geeft Helene haar de tip om eens bij Max en Leander te polsen of zij een kamer vrij hebben.



