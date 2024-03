Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 18 maart 2024 - aflevering 4061

Eleni is blij dat de planning van het liefdadigheidsevenement goed verloopt, maar dan ontstaan er spanningen tussen Markus en Christoph. Leander en Eleni beseffen dat Eleni's familie voor problemen tussen hen blijft zorgen. Vanessa verzekert Max dat naar Oostenrijk verhuizen momenteel geen optie is. Max kan een mogelijke verhuis echter niet uit zijn hoofd zetten en is bang zijn zoon kwijt te geraken. Otto zorgt ervoor dat Valentina nog meer medelijden krijgt met hem en hem geld geeft.



Dinsdag 19 maart 2024 - aflevering 4062

Eleni ziet de foto's van de shoot met Julian en trekt haar conclusies. Ze is bang dat Julians gevoelens hun vriendschap zullen veranderen. Otto zet Greta onder druk: hij zal Noah alles vertellen als ze hem het geld niet geeft. Wanneer Noah merkt dat Greta financiële problemen heeft, wil hij haar helpen. Werner wil graag schaken met Valentina, maar die ziet dat niet zitten.

Woensdag 20 maart 2024 - aflevering 4063

Greta wil Noah de waarheid vertellen en gaat hem zoeken. Dan merkt ze dat Valentina eten uit de keuken heeft genomen voor Otto. Wanneer ze met Valentina praat, beseffen ze allebei dat Otto misbruik van hen maakt. Samen gaan ze de confrontatie aan met hem. Eleni is overweldigd wanneer Julian haar kust. Ze denkt dat ze niet klaar is voor iets nieuws en ze vraagt hem of ze gewoon vrienden kunnen zijn. Julian is teleurgesteld, maar wil hun vriendschap niet kwijt. Vanessa verrast iedereen met het nieuws dat zij en Carolin volgende week gaan trouwen.



Donderdag 21 maart 2024 - aflevering 4064

Eleni is opgelucht dat de kus met Julian hun vriendschap niet heeft verpest en dat ze weer normaal met elkaar kunnen omgaan. Wanneer Markus Julian inhuurt om foto's te maken van het liefdadigheidsevenement, ontstaat er echter weer spanning. Wanneer Max met Imani spreekt over de bruiloft van Vanessa en Carolin, merkt hij hoe zakelijk ze over haar eigen verloving praat. Max wil haar toch zijn gevoelens opbiechten.

Vrijdag 22 maart 2024 - aflevering 4065

Max merkt dat Imani het jammer vindt dat ze niet kan fietsen en hij besluit het haar te leren. Wanneer Leander enkele foto's bekijkt, beseft hij dat hij nog altijd sterke gevoelens heeft voor Eleni. Alexandra herinnert hem echter aan het nakende proces. Noah is stomverbaasd wanneer Greta hem het hele verhaal over Otto vertelt. Werner schakelt een journalist van een gerenommeerd blad in om een artikel te schrijven over het Fürstenhof.



