Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 15 januari 2024 - aflevering 4016

Erik wordt door André ontmaskerd en Ulrike rent geschokt weg. Ze kan niet geloven wat er gebeurd is en een wanhopige Erik probeert alles uit te leggen. Valentina probeert Noah te steunen. Vanessa lijdt erg onder de scheiding van Carolin. De hele affaire met Max heeft haar doen beseffen dat haar hart bij Carolin ligt. Carolin wil echter niets meer met Vanessa te maken hebben. Intussen is de fiets die Max voor Vanessa gemaakt heeft klaar. Ze weet echter niet of het een goed idee is om zo'n cadeau van haar ex-vriend te aanvaarden.



Dinsdag 16 januari 2024 - aflevering 4017

Valentina wil Noah opvrolijken, maar hij wil alleen zijn. Shirin raadt haar aan om hem meer tijd te geven. Greta, de nieuwe kok, arriveert op het Fürstenhof. Robert en Hildegard gaan haar opleiden. Hildegard beseft al snel dat ze lang niet zo ervaren is als haar cv doet uitschijnen. Tijdens een etentje bij de familie Schwarzbach lopen de spanningen op, waardoor Noah besluit te vertrekken. Shirin wil Gerry meenemen naar een bruiloft in Turkije en hem daar voorstellen aan haar familie.

Woensdag 17 januari 2024 - aflevering 4018

Gerry kan een verwarrende, maar romantische droom over hem en Shirin niet loslaten. Hij praat hierover met Erik en die brengt hem op het idee om Shirin een huwelijksaanzoek te doen. Na een heftige ruzie met Alexandra vreest Eleni dat haar familie uit elkaar zal vallen. Christoph probeert Alexandra ervan te overtuigen om haar plan stop te zetten. Max beseft hoeveel Vanessa lijdt onder de breuk met Carolin en hij besluit met Carolin te gaan praten.



Donderdag 18 januari 2024 - aflevering 4019

Eleni hoort van Alexandra dat een verpleegster tegen Leander getuigd heeft. Heeft hij dan toch een medische fout gemaakt? Shirin heeft ja gezegd en zij en Gerry besluiten binnen een paar maanden te gaan trouwen. Eerst zou Gerry's vader die van Shirin nog om haar hand moeten vragen. Omdat Gerry's vader overleden is, wil Erik als broer deze taak op zich nemen. Greta beseft dat André met haar CV geknoeid heeft. Werner ontdekt dat Valentina verliefd is op Noah, die net een relatie is begonnen met Greta.

Vrijdag 19 januari 2024 - aflevering 4020

Robert voelt zich verplicht om zijn vader te vertellen over de fraude die André gepleegd heeft. Omdat hij ziet hoe emotioneel Werner is door het vertrek van zijn broer, besluit Robert uiteindelijk toch niets te zeggen. Leander is in de war door de verklaringen van de verpleegster en hij begint aan zichzelf te twijfelen. Hij weet niet dat Alexandra haar heeft omgekocht. Zijn collega's blijven echter achter hem staan. Door een fout van Erik moet de bruiloft van Gerry en Shirin plots heel snel geregeld worden. De Turkse familie heeft immers al tickets geboekt.



