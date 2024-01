Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 8 januari 2024 - aflevering 4011

Michael reageert kalm op het verzoek van Alexandra en hoopt dat de resultaten van het onderzoek de onschuld van Leander zullen aantonen. Christoph vreest dat Alexandra in de problemen zal komen. Markus denkt daar anders over. Nadat Max en Vanessa noodgedwongen de nacht samen hebben moeten doorbrengen, worden ze geconfronteerd met de realiteit. Erik bereidt zich voor op zijn optreden als Ajay Khan door intensief naar films te kijken. Hij beseft dat hij nog veel zal moeten oefenen.



Dinsdag 9 januari 2024 - aflevering 4012

Erik kondigt als Ajay Khan zijn komst aan in het Fürstenhof. Hij heeft het moeilijk om in zijn rol te blijven en door een zet van Gerry dreigt hij in de problemen te geraken. Eleni is geschokt door de beschuldigingen en dreigementen van Alexandra en verdedigt Leander. Ze vraagt Christoph om hulp en hoopt dat hij haar moeder tot rede kan brengen. Carolin is diep geschokt door de bekentenis van Vanessa.

Woensdag 10 januari 2024 - aflevering 4013

Eleni is geschokt wanneer ze beseft dat Alexandra niet te stoppen is in haar wraakplan. Leander probeert zijn zorgen opzij te zetten. Valentina probeert in het ziekenhuis voldoende tijd te nemen voor alle patiënten, maar dat zorgt voor klachten van het management. Michael probeert haar duidelijk te maken dat ze meer afstand moet nemen van de patiënten. Erik is bang dat Gerry hem zal ontmaskeren.



Donderdag 11 januari 2024 - aflevering 4014

Noah is geschokt door de e-mail die hij van Vroni krijgt. Eleni en Leander proberen hun zorgen opzij te zetten en maken tijd voor elkaar. Ze gaan wandelen, maar dan komen ze Markus tegen. Hij maakt Eleni heel wat verwijten. Gerry ontdekt dat een egel in de stallen de paarden onrustig maakt. Hij vangt het diertje en zet het in een doos zodat hij het de volgende dag naar een dierenopvang kan brengen. Maar dan verdwijnt de egel.

Vrijdag 12 januari 2024 - aflevering 4015

Eriks plan om zich voor te doen als Ajay Khan en Ulrike zo verliefd op hem te doen worden, lijkt te werken. Tijdens een etentje zegt Ulrike hem dat ze haar man voor hem wil verlaten. Erik is ervan overtuigd dat zijn plan gelukt is, maar dan loopt het mis. De nepsollicitatie van André is geslaagd, maar Helene heeft zijn plannetje door. Ze gaat de confrontatie met hem aan en hij kan niet anders dan de waarheid opbiechten.



