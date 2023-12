Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 4 december 2023 - aflevering 3986

Erik heeft last van zijn geweten. Hij weet niet of hij het aanbod van Dremel moet aanvaarden en vraagt advies aan Alfons. Vanessa vertelt Carolin dat ze liever in Bichlheim blijft en dus niet mee naar Kopenhagen zal verhuizen. Carolin is erg teleurgesteld en geeft Max hier de schuld van. Leander is vastbesloten om zijn gevoelens aan Eleni op te biechten. Wanneer Noah hem vertelt dat Eleni nog altijd met haar ex in haar hoofd zit, begint Leander te twijfelen. Helene probeert Shirin van haar angsten af te leiden.



Dinsdag 5 december 2023 - aflevering 3987Valentina probeert Michael te ontwijken en is erg bot tegen hem. Hij begrijpt niet wat er aan de hand is. Maar dan komen ze 's nachts samen vast te zitten in het boothuis. Max vraagt Vanessa of ze gelukkiger is zonder hem. Hildegard komt terug uit Spanje en wordt opgehaald door Helene. André heeft zijn handen vol in de keuken en hij vraagt Helene om Hildegard in te schakelen. Shirin adviseert Eleni om actie te ondernemen en Leander uit te nodigen voor een etentje.



Woensdag 6 december 2023 - aflevering 3988

Na haar bekentenis probeert Valentina de situatie te ontvluchten. Ze is opgelucht wanneer Michael ervoor zorgt dat ze haar stage op een andere afdeling kan doen. Shirin wil een hoornvliestransplantatie ondergaan, maar Gerry is daar niet voor te vinden. Shirin lijkt echter vastberaden, ook al adviseert Michael haar om eerst haar ogen volledig te laten herstellen. Alfons wil niet mee naar de dansles met Hildegard. Ze gaat dan maar alleen en keert dolenthousiast terug. Alfons wordt overmand door jaloezie.



Donderdag 7 december 2023 - aflevering 3989Christoph geeft Krüger de opdracht om de advocaat van Markus te manipuleren. Eleni en Leander willen wat tijd samen doorbrengen, maar hun plannen worden verstoord door Yvonne. Ze heeft ruzie gemaakt met Erik en vraagt Eleni of ze bij haar kan overnachten. Alfons doet zijn best tijdens de dansles, maar hij bakt er niet veel van. Hij wil thuis oefenen en ook Carolin en Vanessa doen mee.



Vrijdag 8 december 2023 - aflevering 3990

André merkt dat Helene heel vaak vergeetachtig is en hij spreekt haar hierover aan. Ze reageert geïrriteerd. Ze maakt zich echter ook zorgen en gaat langs bij Michael. Hij plant enkele tests, maar heeft geen goed nieuws voor haar. Max geeft Eleni en Leander de sleutel van zijn hut, zodat ze daar rustig samen tijd kunnen doorbrengen. Alexandra hoopt via het mandaat van Markus dichter bij Eleni te komen, maar haar dochter blijft afstand houden.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

