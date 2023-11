Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 27 november 2023 - aflevering 3981

Michael troost Valentina, waardoor ze dichter naar elkaar groeien. Carolin en Vanessa praten over hun toekomstplannen in Kopenhagen. Vanessa moet echter toegeven dat ze liever in Bichlheim zou blijven. Erik valt door de mand en Werner en Christoph willen hun geld. Eleni voelt zich steeds ongemakkelijker als spion van haar vader. Ze doet alsof ze een etentje gepland heeft met haar moeder.



Dinsdag 28 november 2023 - aflevering 3982

Alexandra en Eleni groeien weer naar elkaar toe wanneer ze samenwerken aan een zakelijk project. Valentina probeert haar gevoelens voor Michael te vergeten en tracht hem te ontlopen. Vanessa zoekt een excuus om niet naar Kopenhagen te moeten verhuizen. Shirin geeft aan Gerry toe dat ze sinds haar ongeluk bang is om te koken.



Woensdag 29 november 2023 - aflevering 3983

Werner voelt dat er iets mis is met Valentina en hij probeert met haar te praten. Uiteindelijk vertelt ze haar grootvader over haar gevoelens voor Michael en hij is geschokt. Leander wil weten wat Eleni heeft opgevangen van het telefoongesprek tussen Christoph en Krüger. Om zijn schulden te vereffenen, wil Erik zijn aandelen van het café aan André verkopen. Gerry heeft beloofd om er altijd voor Shirin te zijn, maar hij moet haar nu toch even alleen laten.



Donderdag 30 november 2023 - aflevering 3984

Erik maakt zich zorgen wanneer Krüger plots opduikt. Hij vreest voor de veiligheid van Yvonne. Eleni wil Christoph niet geloven. Ze kan niet aanvaarden dat haar moeder weer tegen haar gelogen heeft. Werner maakt zich zorgen over zijn kleindochter Valentina, maar zij zoekt afleiding bij Alfons. Gerry wil Shirin graag helpen om zelfstandiger te worden.



Vrijdag 1 december 2023 - aflevering 3985

Eleni is zo teleurgesteld in haar ouders, dat ze erover nadenkt om Bichlheim te verlaten. Wanneer Leander dit verneemt, is hij erg verdrietig. Christoph moedigt Max aan om goed na te denken en voor Vanessa te vechten. Erik krijgt een aanbod van meneer Dremel, maar hij denkt dat het een grap is.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!