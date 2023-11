Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 13 november 2023 - aflevering 3971

Alexandra vraagt Eleni en Noah om vergeving en ze leggen alles bij. Wanneer Eleni ontdekt dat haar kredietkaart niet meer werkt, beseft ze eindelijk de omvang van het boekhoudschandaal. Ze vraagt zich af of haar moeder dan toch niet bij de zaak betrokken is. Carolin probeert Max te kalmeren, maar dat lijkt niet te lukken. Hij wil Vanessa nog steeds terug voor zich winnen. Valentina heeft een vreemde droom over Michael, maar probeert er niet te veel aandacht aan te besteden. Wanneer ze hem tegen het lijf loopt, voelt dit echter heel ongemakkelijk.



Dinsdag 14 november 2023 - aflevering 3972

Eleni is geschokt door wat ze ontdekt heeft en neemt een drastische beslissing: ze breekt met haar moeder en neemt ontslag. Christoph troost Alexandra en probeert te bemiddelen tussen moeder en dochter. Max doet alsof hij toevallig passeert aan de bushalte waar Vanessa staat te wachten. Hij biedt haar een lift naar huis aan. Erik heeft dringend geld nodig en wil zijn aandelen in het café verkopen. Valentina is in de war en neemt Yvonne in vertrouwen.



Woensdag 15 november 2023 - aflevering 3973

Carolin vertelt Max dat ze hem doorheeft. Hij laat zich niet ontmoedigen en bedenkt een plan om tijd te kunnen doorbrengen met Vanessa. Helene kijkt ernaar uit om André na lange tijd terug te zien. Wanneer de ontmoeting een beetje afstandelijk is, maakt Helene zich zorgen. Ze vraagt advies aan Yvonne. Erik staat onder steeds grotere druk en heeft dringend geld nodig. Hij vraagt hulp aan Werner.



Donderdag 16 november 2023 - aflevering 3974

Leander probeert Eleni af te leiden van de problemen met haar ouders en stelt voor om te gaan wandelen. Eleni heeft het gevoel dat Leander de enige is die ze echt kan vertrouwen. Na een gesprek met Carolin beseft Vanessa dat Max nog steeds gevoelens heeft voor haar. Ze wil hem geen valse hoop geven en besluit afstand te nemen. André en Helene hebben hoge verwachtingen, maar hun date loopt al gauw mis. André reageert zijn frustraties af op het keukenpersoneel.



Vrijdag 17 november 2023 - aflevering 3975

Vanessa is overweldigd door het voorstel van Carolin om in Kopenhagen te gaan wonen. Wanneer ze beslist om mee te gaan met haar vriendin, krijgt ze ruzie met Max. Leander slaagt erin Eleni te kalmeren en kan haar ervan overtuigen dat hij niet onder een hoedje speelt met haar moeder. Eleni heeft het gevoel dat ze gek wordt. Robert en André krijgen weer ruzie in de keuken. Hildegard heeft er genoeg van en komt tussenbeide. Ze stuurt hen samen op visreis, zodat ze alles kunnen uitpraten. Valentina besluit Michael niet langer te ontwijken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

