Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 30 oktober 2023 - aflevering 3961

Alexandra hoort dat Eleni zich al wat beter voelt en is opgelucht. Wanneer ze in het ziekenhuis aankomt, beseft ze echter dat haar dochter nog erg zwak is en een lange weg te gaan heeft. Eleni herinnert zich niks van het ongeluk en dus ook niet dat Markus in de problemen zit. Helene is verrast door de liefdesverklaring van André. Omdat hij de volgende dag naar Zuid-Afrika vliegt om zijn zoon te bezoeken, willen Helene en André elkaar nog diezelfde avond ontmoeten.



Dinsdag 31 oktober 2023 - aflevering 3962

Hoewel Eric nog heel wat rekeningen voor de bruiloft van Josie moet betalen, wil hij Yvonne toch meenemen naar een dure musical. Gerry maakt zich zorgen en zegt dat hij beter eerst de rekeningen zou betalen. Erik wil Yvonne echter niet teleurstellen en gaat naar de paardenrennen in de hoop wat geld te winnen. Valentina en Michael gaan samen op stap, in opdracht van mevrouw Koch, een patiënte.



Woensdag 1 november 2023 - aflevering 3963

Erik heeft geluk bij de paardenrennen en kan Yvonne trakteren op een avondje uit. Hij hoopt ook de job van manager in het Fürstenhof in de wacht te slepen. Christoph is echter van plan de job aan iemand anders te geven. Michael wil het genereuze geschenk van mevrouw Koch niet aanvaarden en Valentina is teleurgesteld.



Donderdag 2 november 2023 - aflevering 3964

Wanneer ze gaan paardrijden, komen Carolin en Vanessa een fietsende Max en Leander tegen. Leander weet niets van de situatie en begint een gesprek met de vrouwen, terwijl Max zich uit de voeten probeert te maken. Valentina is gemotiveerd om aan het renovatieproject te beginnen, maar haar enthousiasme wordt al snel gedwarsboomd. Eleni vraagt zich af waarom haar vader haar niet komt bezoeken.



Vrijdag 3 november 2023 - aflevering 3965

Valentina is bezig met de renovatie wanneer Michael opduikt, hij wil haar helpen en daar is ze heel blij mee. Gerry wil Shirin iets speciaals geven voor haar verjaardag. Een gesprek met Alfons geeft hem een schitterend idee en hij begint te knutselen. Shirin wil een opleiding tot massagetherapeut volgen en gaat aan de slag. Wanneer Helene over haar plannen hoort, is ze enthousiast en ze besluit Shirin te helpen.



