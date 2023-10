Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 16 oktober 2023 - aflevering 3951

Vanessa is wanhopig en weet niet meer wat ze moet doen. Ze zoekt troost bij Robert. Nadat Eleni van de trap is gevallen, stelt Michael een hoofdletsel vast en hij laat haar onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen. Ze moet geopereerd worden. Alexandra en Markus maken zich grote zorgen over hun dochter. Michael heeft slecht nieuws na de operatie. Yvonne merkt dat Erik het moeilijk heeft om Josie los te laten.



Dinsdag 17 oktober 2023 - aflevering 3952

Alexandra geeft Christoph de schuld van Eleni’s val en ze weigert zijn hulp. Wanneer ze instort, vangt Christoph haar op. Josie en Erik genieten van hun tijd samen. Josie merkt echter dat Erik bang is dat het contact tussen hen zal verwateren en ze bedenkt een plan. Max is verbijsterd en geschokt door Vanessa’s beslissing. Hij wil hun relatie echter niet opgeven en vraagt haar hen nog een kans te geven.



Woensdag 18 oktober 2023 - aflevering 3953

Leander Saalfeld arriveert met zijn motor aan het Fürstenhof. Hij ontpopt zich meteen als redder in nood wanneer Paul in de problemen komt. Vanessa wijst Max af, waarna hij zich afvraagt of ze verliefd is op iemand anders. Wanneer Helene zich kwaad maakt op Vanessa, neemt Max het echter voor haar op. Christoph stelt voor om een specialist uit Amerika in te schakelen voor de behandeling van Eleni, maar Alexandra wijst zijn voorstel af.



Donderdag 19 oktober 2023 - aflevering 3954

De dag van de bruiloft van Josie en Paul is aangebroken. Maar al snel duiken er problemen op. Alexandra blijft worstelen met het feit dat ze de behandeling bij een specialist niet kan betalen. Tijdens een telefoongesprek met Markus beseft ze dat ze niet anders kan dan het voorstel van Christoph te aanvaarden. Max confronteert Vanessa met zijn vermoeden dat ze verliefd is op iemand anders. Vanessa ontwijkt zijn vragen, maar beseft ook dat ze niet kan blijven liegen.



Vrijdag 20 oktober 2023 - aflevering 3955

Vanessa wil met Max praten, maar wanneer hij haar dronken zijn liefde verklaart, durft ze niets te zeggen. Carolin is teleurgesteld, maar wil Vanessa toch de tijd geven die ze nodig heeft. Erik houdt een ontroerende speech tijdens het trouwfeest van Josie en Paul. Alexandra aanvaardt de hulp van Christoph. Tot haar verbazing stelt hij geen voorwaarden. Leander is gefrustreerd omdat Alexandra zijn hulp niet wou aanvaarden. Valentina wil hem afleiden met een partijtje volleybal.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

