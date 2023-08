Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 7 augustus 2023 - aflevering 3900

Hoewel Constanze samen naar Engeland wil verhuizen, zou Paul eigenlijk liever in Bichlheim blijven. Josie beseft hoeveel ze nog voor Paul voelt, maar ze denkt dat dit komt door Pauls verhuisplannen. Gerry is teleurgesteld dat zijn moeder hem gevolgd is. Shirin wil dat hij met haar gaat praten. Robert vervangt André in de keuken en merkt het gebrek aan orde en discipline sinds André in Café Liebling werkt.



Dinsdag 8 augustus 2023 - aflevering 3901

Constanze geeft Josie de schuld van de breuk met Paul. Ze zoekt hem op om hem hiermee te confronteren. Josie vraagt Paul of hij nog iets voor haar voelt. Constanze wil er alles aan doen om Constanze voor zich te winnen. Werner beslist dat Robert en André moeten samenwerken in de keuken, maar al gauw ontstaan er nieuwe conflicten. Alfons en Gerry willen vertrekken, maar merken dat Helene de auto van Gerry verkeerd geparkeerd heeft. Het voertuig is weggesleept.



Woensdag 9 augustus 2023 - aflevering 3902

Carolin en Vanessa brengen veel tijd samen door om hun bruiloften voor te bereiden en er ontstaat een hechte vriendschap. Paul is verbaasd over hoe ver Constanze wou gaan om te vermijden dat hij met Josie zou afspreken. Hij wil Josie de waarheid vertellen over de plannetjes van Constanze en Tatjana, maar Erik raadt hem dat af. Robert wantrouwt Markus en wijst een voorstel tot samenwerking af.



Donderdag 10 augustus 2023 - aflevering 3903

Omdat Paul Werner te laat op de hoogte bracht van het feit dat hij in Bichlheim blijft, is zijn appartement al aan Leon beloofd. Leon stelt voor dat Paul tijdelijk bij hem intrekt, tot hij iets anders gevonden heeft. Overweldigd door haar romantische droom, neemt Carolin afstand van Vanessa. Vanessa denkt dat ze iets verkeerd gedaan heeft en probeert met Carolin te praten. André is niet enthousiast over het aanbod van Robert.



Vrijdag 11 augustus 2023 - aflevering 3904

Leon vertelt Josie over de intriges van Constanze en zegt dat Paul onschuldig is. Josie wil haar relatie met Leon echter niet opgeven. Paul krijgt intussen het adres van Josie's biologische vader te pakken via de privédetective die hij heeft ingehuurd. Markus probeert Werner aan zijn kant te krijgen. Carolin probeert Vanessa uit haar hoofd te zetten en ze besluit zich op haar relatie met Michael te focussen. Maar dat lijkt niet meteen te lukken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

