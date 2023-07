Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 31 juli 2023 - aflevering 3895

Ondanks het veelbelovende sollicitatiegesprek is Paul toch niet gelukkig. Hij twijfelt aan zijn beslissing om met Constanze naar Engeland te gaan en vraagt advies aan Max. Nadat Alexandra en Christoph elkaar gekust hebben, zet Alexandra een stap terug. Ze is immers getrouwd en voelt zich schuldig. Vanessa vraagt Max om zelf zijn huwelijksgelofte te schrijven, maar dat ziet hij niet zitten. Gerry is overtuigd dat meditatie hem kan helpen om voor zijn theoretisch rijexamen te slagen.

Dinsdag 1 augustus 2023 - aflevering 3896

Alexandra reageert boos wanneer Christoph haar uitnodigt om samen op vakantie te gaan. Ze wordt nog onrustiger wanneer haar man Markus plots opduikt. Josie maakt Paul duidelijk dat ze gelukkig is met Leon, dus hij durft zijn gevoelens voor haar niet op te biechten. Carolin is nerveus omdat ze moet getuigen tegen haar reclasseringsambtenaar. Michael probeert haar af te leiden met een dagje uit. Wanneer hij echter door het ziekenhuis wordt opgeroepen voor een noodgeval, gaat Vanessa mee met Carolin.



Woensdag 2 augustus 2023 - aflevering 3897

De wedstrijd tussen Josie en Leon is voor beiden moeilijker dan verwacht. Yvonne organiseert een karaoke-avond zodat ze wat meer tijd samen kunnen doorbrengen. Christoph is blij om zijn oude vriend Markus welkom te heten op het Fürstenhof en probeert zijn gevoelens voor Alexandra te verdringen. Gerry's praktijkexamen komt er aan, hij heeft nog problemen met parkeren. Helene heeft geen tijd, dus hij vraagt Hildegard om hulp.

Donderdag 3 augustus 2023 - aflevering 3898

Paul staat op het punt naar Engeland te vertrekken, maar Josie herinnert hem aan de workshop die ze gewonnen hebben. Werner keert terug uit de ontwenningskliniek en ontmoet Markus. Max en Alfons regelen een tweedehands auto voor Gerry zodat hij na zijn examen de baan op kan. Helene maakt zich zorgen om haar zoon. Leon is niet blij wanneer Josie hem vertelt over de chocoladeworkshop met Paul. Hij troost zich echter met de gedachte dat zijn rivaal snel naar Engeland zal verhuizen.



Vrijdag 4 augustus 2023 - aflevering 3899

Gerry is geslaagd voor zijn rijexamen en Alfons en Max geven hem de auto die ze voor hem gekocht hebben. Helene probeert niet te tonen dat ze zich zorgen maakt. Wanneer Gerry en Shirin een ritje maken met de wagen, worden ze gevolgd. Paul komt te weten dat Constanze loog over haar job in Londen, om te vermijden dat Paul terug naar Josie zou gaan. Hij is boos en neemt afstand. Vanessa en Carolin willen hun gasten een speciale cocktail aanbieden op de bruiloft en hopen dat Erik en Yvonne er een kunnen maken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!