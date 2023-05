Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 8 mei 2023 - aflevering 3835

Werner is optimistisch sinds de arrestatie van Ariane en hoopt dat Robert nu snel naar het Fürstenhof zal terugkeren. Christoph daarentegen denkt dat Ariane nog steeds een gevaar vormt en besluit haar op te zoeken in de gevangenis. Daar maakt Ariane hem duidelijk dat ze hem altijd een stap voor zal zijn. Michael is boos op zichzelf omdat hij Carolin gekust heeft. Josie wil Paul vergeten en besluit zich op zichzelf te concentreren.

Dinsdag 9 mei 2023 - aflevering 3836

Na een ruzie met Max is Gerry nu al enkele uren verdwenen. Max is bang dat hem iets overkomen is. Na de kus met Carolin voelt Michael zich schuldig. Wanneer Rosalie voorstelt om de avond met z'n drie door te brengen, wijst Michael dit voorstel af. Nu Ariane haar aandelen heeft verkocht en Robert weigert terug te komen, voelt Werner zich depressief. Hij zoekt steun bij Christoph. Paul wil een gerecht van André naar Constanze in het ziekenhuis brengen, maar in de hotelkeuken treft hij enkel Josie aan.

Woensdag 10 mei 2023 - aflevering 3837

Vanessa is in een gat gevallen en geraakt er op eigen houtje niet uit. Ze roept om hulp. Intussen wil Max Vanessa verrassen met een zelfgemaakte ketting en hij gaat samen met Gerry op zoek naar een speciale steen. Rosalie wil graag deelnemen aan een dansevenement. Omdat Michael aan zijn relatie wil werken, besluit hij samen met haar danslessen te volgen. Ook Hildegard en Alfons gaan mee. Michael is ervan overtuigd dat hij Carolin uit zijn hoofd kan zetten, maar de volgende dag duikt ze op in het ziekenhuis.

Donderdag 11 mei 2023 - aflevering 3838

Max heeft het gevoel dat Vanessa in gevaar is. Hoewel het al donker wordt, besluit hij haar te gaan zoeken. Hij weet haar te vinden, maar wanneer hij haar uit het gat probeert te trekken, valt hij er zelf in. Ze beseffen al snel dat ze daar de nacht zullen moeten doorbrengen. Wanneer Shirin ontdekt dat Yvonne Raphael heeft betaald om op date te gaan met Josie, wil ze haar waarschuwen. Wanneer ze ziet hoeveel plezier Josie en Raphael samen hebben, kan Shirin het niet over haar hart krijgen om iets te zeggen. Paul kan intussen Josie niet uit zijn hoofd zetten.

Vrijdag 12 mei 2023 - aflevering 3839

Rosalie confronteert Michael en wil weten waarom hij zich de laatste tijd zo vreemd gedraagt. Michael weet een excuus te verzinnen, maar later ziet Rosalie hoe hij Carolin probeert te kussen. Wanneer Paul Josie en Raphael samen ziet, doet hem dat pijn. Gerry weet Vanessa en Max uit het gat te redden. Hij wordt in het Fürstenhof onthaald als een held en Alfons en Hildegard organiseren een etentje om hem te bedanken. Door hun avontuur denken Max en Vanessa na over hun toekomst.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

